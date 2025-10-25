Una familia lleva más de 20 años viviendo en una isla solitaria y abandonada: ahora les estresa volver a tierra firme

Un hombre austríaco lleva más de 20 años viviendo con su mujer en la isla croata de Mali Srakane, donde solo habitan ellos dos solos, tal y como recoge el medio local Dalmacija Danas. Lo sorprendente de su historia no es solo que lleven viviendo de forma solitaria en la isla desierta desde hace dos décadas, sino que además no se arrepienten de su decisión.

"Confiamos en nosotros mismos", afirma la pareja a la revista 'Focus', que se trasladó hasta allí en un inicio debido a la afección de su hijo, con asma, pues necesitaba de aire fresco, así como de un descanso. Según defiende la pareja, el lugar se ha convertido en un "verdadero oasis de felicidad".

De vez en cuando se pasean por la zona algunos turistas, aunque tal y como explican no se quedan mucho tiempo. Respecto a sus viajes al pueblo de al lado, la pareja señala que intentan no hacerlos, pues les causan estrés. "El ruido, la multitud, todos tocando la bocina y gritando" son algunos motivos por los que se alegran siempre de volver a su isla.

Mali Srakane es una localidad croata situada en la ciudad de Mali Losinj, condado de Primorje-Gorski Kotar. Se encuentra establecida a unos 286 kilómetros de la capital nacional, Zagreb. En 2011, su censo era de dos habitantes (los dos protagonistas de nuestra historia).