Convierten una isla abandonada en zona de experimentos biológicos y estos son los animales que han quedado en ella 

En la costa noreste de Norteamérica, en la bahía canadiense de Fortune, se sitúa Brunette, una isla que pasó de estar deshabitada a ser la zona elegida para un curioso experimento biólogico: en ella se introdujeron especies como el caribú, el alce, la liebre ártica e, incluso, el bisonte.

Tras un pico de población de 300 habitantes en la década de 1950, la isla de 20 km² fue abandonada como parte de las importantes operaciones de reasentamiento del gobierno de Canadá. Poco después pasó a convertirse en una reserva de vida silvestre y una zona de experimentación biológica, según ha publicado el medio Franceinfo.

Un artículo fechado el 4 de octubre de 1963 del periódico canadiense The Telegram informaba del anuncio del entonces Ministro Provincial de Recursos, William J. Keough, de un plan para introducir el bisonte como un nuevo animal de caza mayor en Terranova. Para probar este experimiento, se escogió la isla Brunette, que contaba con una vegetación similar y suficiente espacio, para introducir 20 de estos ejemplares.

Si el experimento salía bien tras tres años de estudio, el objetivo era trasladar los bisontes a Terranova, donde podrían vagar por las praderas del sur. Para llevarlo a cabo trasladaron a los animales, procedentes de Alberta, en tren y luego en un caguero, aunque a la isla llegaron en balsa debido a la falta de infraestructura portuaria en la isla en 1964.

En un principio, la manada se asentó, pero tras dos años el experimento sufrió un duro golpe al sobrevivir tan solo ocho de los 20 animales. El resto desapareció "víctima de la caza furtiva o probablemente al caer al mar desde los acantilados", según señala el medio francés. Con el timepo la especie se reprodujo, pero no llegó a superar nunca la docena de ejemplares.

Finalmente, el último bisonte de la isla Brunette desapareció en 1996, tres década después del inicio del experimento. En la actualidad, las únicas especies que permanecen en la isla son algunos caribúes y liebres árticas.