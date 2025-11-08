Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una familia con seis hijos menores será desahuciada después de que un juez considere que no es vulnerable porque el padre trabaja
Una familia con seis hijos menores será desahuciada después de que un juez considere que no es vulnerable porque el padre trabaja 

El tribunal ha desestimado el recurso que hizo la abogada de la familia al considerar que no es vulnerable solo porque el padre— quien percibe un salario mínimo como reponedor— trabaja. Los menores tienen entre 3 y 14 años. 

Pancartas colgadas durante el desalojo de un edificio ocupado en Costa del Silencio, el 12 de marzo de 2024 en Arona, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias, España.Europa Press via Getty Images

Una familia con seis hijos menores de Gran Canaria será desahuciada este jueves después de que un juzgado no haya reconocido su situación de vulnerabilidad. ¿El motivo? Uno de los ocho miembros de la familia trabajaba, el padre, quien percibe un salario mínimo como reponedor, cargo que por cierto pudo conseguir después de renunciar a una incapacidad absoluta y reducirla a una incapacidad total, según ha explicado la abogada de la plataforma Derecho al Techo de Canarias. 

La pesadilla de esta familia comenzó el pasado 9 de septiembre, momento en el que iba a ser desalojada. Sin embargo, gracias a un recurso presentado por la abogada de la plataforma en el que pedía que se reconociese la situación de vulnerabilidad de la familia, el desahucio consiguió paralizarse. Hasta ahora, pues el juez ha desestimado el recurso y ha reactivado el procedimiento. 

Según el tribunal, el padre, Moises Macías, cuenta con un trabajo y salario, por lo que no cabe opción de que se considere al núcleo familiar como vulnerable. Pero para la abogada de la plataforma este argumento carece de sentido, pues en Canarias "con los precios por las nubes un salario mínimo no alcanza para pagar un alquiler de 800, 900 o 1.000 euros y alimentar a seis hijos", que tienen entre 3 y 14 años. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
