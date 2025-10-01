Una joven de 14 años dice que sabe cómo acabar con el 93% de los microplásticos en el agua y los científicos llaman a su puerta

Con apenas 14 años, Sheyna Patel, estudiante de secundaria en Florida, ha sorprendido al mundo al diseñar un hidrogel ecológico que elimina más del 93 % de los microplásticos del agua, tal y como revela el medio Republicca.

Motivada por su interés en las ciencias y la protección del medio ambiente, Sheyna desarrolló esta tecnología tras investigar la creciente presencia de plásticos en los océanos. En pruebas de laboratorio, el material mostró una alta eficacia en la captura de partículas de PET, uno de los plásticos más comunes y difíciles de filtrar.

Gracias a este avance, Sheyna se posicionó como una de las diez finalistas del prestigioso 3M Young Scientist Challenge 2025, un concurso que premia a jóvenes innovadores de entre 11 y 14 años en Estados Unidos. La etapa final se celebrará en octubre en el Centro de Innovación de 3M en St. Paul, Minnesota.

Durante el verano, Sheyna trabajó junto a la científica Deborah Isabelle, quien la acompañó como mentora en el proceso de convertir su idea en un prototipo funcional. "Aprendí a confiar más en mí misma y a superar obstáculos", comentó la joven inventora, quien aspira a liderar proyectos de innovación climática en el futuro y seguir contribuyendo a la protección del planeta.

El 3M Young Scientist Challenge, que este año celebra su 18ª edición, es reconocido por descubrir talentos juveniles que buscan soluciones creativas a problemas reales. Los finalistas participan en un programa de mentoría con científicos profesionales para perfeccionar sus ideas y presentarlas ante un jurado de expertos.

El ganador recibirá un premio de 25.000 dólares, un viaje exclusivo a una universidad estadounidense y el título de "Mejor Científico Joven de Estados Unidos".

En la edición anterior, el primer lugar fue para Sirish Subash, otro joven de 14 años, quien diseñó un escáner portátil con inteligencia artificial para detectar pesticidas en frutas y verduras.