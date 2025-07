Una jubilada vende su casa para estar 15 años en un crucero: "Me niego a pasar mis últimos años sentada frente a la televisión"

PA Images via Getty Images

Cuando se acerca la jubilación, muchos realizan el viaje de sus sueños, ese que tanto añoraban pero que no habían podido hacer por falta de tiempo. Pero Sharon Lane, una jubilada estadounidense de 77 años, ha llevado ese deseo mucho más allá. Ha vendido su casa en California y se ha embarcado en una aventura sin precedentes: vivir en un crucero residencial que recorrerá el mundo durante más de una década.

Sharon se ha instalado en el Villa Vie Odyssey, un barco diseñado especialmente para largas estancias. Por su camarote interior ha pagado un precio inicial de unos 110.000 euros y una tarifa mensual extra de aproximadamente 1.700 euros, que cubre alojamiento, comidas, servicios básicos, entretenimiento y atención médica esencial.

"Es lo que siempre he querido", asegura a CNN Travel. "Me niego a pasar mis últimos años sentada frente a la televisión". Estas declaraciones reflejan que no se trata de una decisión impulsiva, sino muy bien planificada.

La estadounidense vendió su casa y utilizó sus ahorros para financiar su vida en alta mar durante al menos 15 años, o quizás más, aunque sea en otro barco. "En 15 años estaré lista para un hogar de ancianos… o tal vez, al final, me mudaré al siguiente barco que tengan… tomaré esa decisión cuando llegue el momento", explica.

Para ella, este estilo de vida representa una opción más estimulante que quedarse en tierra: "Estar en la cubierta de un barco me hace feliz". Y, lejos de lo que muchos puedan imaginar, calcula que esta experiencia será también más económica: "En comparación con el coste de la vida en el sur de California, esto es una ganga".

Así, Sharon ya se imagina su nueva vida con entusiasmo: "Cuando haga buen tiempo, estaré en cubierta. Y cuando el tiempo no sea del todo bueno, me abrigaré y también estaré en la cubierta, porque ese es mi lugar feliz. Puedes quedarte de pie, puedes sentarte, puedes charlar con la gente, puedes leer un libro. Tienes la brisa del mar, tienes el aire del mar".

Villa Vie Odyssey: un recorrido por el mundo con todo lujo de detalles

El Villa Vie Odyssey entró en servicio en septiembre de 2024 y se presenta como "el primer barco permanente de cruceros vuelta al mundo". Con sus 180 metros de eslora, puede acceder a puertos más pequeños que los megacruceros habituales. Su itinerario contempla 425 destinos en 147 países, lo que representa cerca del 75% de las naciones del planeta, con escalas de dos días en cada puerto.

Además de restaurantes, gimnasios, piscinas y actividades culturales, el barco ofrece un entorno social activo. Sharon pasa gran parte del tiempo en la cubierta, leyendo y socializando con otros viajeros de mentalidad similar: "La cabina es solo para dormir".

Este modelo de vida atrae a cada vez más jubilados con espíritu aventurero. Casos como el de Sharon se suman al de figuras conocidas como Mama Lee, quien vive desde hace años a bordo del Crystal Serenity, o Mario Salcedo, el 'Super Mario' de Royal Caribbean.