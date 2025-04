Una madre se lleva el sorpresón tras recibir una multa de 400 euros por adelantar un día las vacaciones de sus hijos: "Me sentí como una criminal"

Multaza para una familia suiza que se pasó de lista a la hora de cuadrar las vacaciones de verano. No, no se trata de ingeniería de calendario, se trata, directamente, de adaptar el de sus hijos al suyo. Lo que parecía un gesto sin más acabó traduciéndose en una sanción de 400 euros, que en un inicio pudo ser peor. De la friolera de 2.000 euros. Esto es todo lo que ocurrió.

Según recoge el diario galo Le Parisien, se trata de la jugada que hizo Amina Ghulam con sus hijos, alumnos en un centro educativo de la localidad helvética de Maienfeld, en el sureste en el cantón de los Grisones. El último día de julio del pasado año, justo antes de que comenzasen las vacaciones escolares, tenían el vuelo a Canadá.

"Habíamos pasado por un período muy difícil. Mis hijos nunca habían subido a un avión, necesitábamos un descanso después de todo el estrés causado por la separación", argumenta Ghulam de la importancia que tenía para ella que ese viaje saliese bien. Todo ello sumado a una idea que no se quitaba de la cabeza: "Nunca pensé que no nos darían ese día".

Efectivamente, esa afirmación indica lo obvio. Optó por no llevar a los hijos al colegio y le fue impuesta una sanción por cada uno de ellos. "No debería ser menor que el ahorro derivado de un vuelo más barato", alegaron desde la Junta Escolar. "Esto es completamente exagerado", denunció la madre, quien rápidamente impugnó esta sanción ante los tribunales: "Todavía no puedo dejar que me manejen. Me sentía como una gran delincuente".

¡Mantente al día con El HuffPost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.