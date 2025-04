No funciona la máquina de la zona azul y decide dejar este cartel en su coche: "Me pongo mi propio ticket"

La usuaria de TikTok @layegua_sinlactosa ha provocado decenas de comentarios al mostrar en esa red social la decisión que ha tomado al ver que no funcionaba ninguno de los parquímetros de la zona donde había aparcado.

"Estoy grabando todos estos vídeos porque yo sé que me van a multar los sinvergüenzas estos y he estado en cuatro parquímetros intentando sacar el ticket y no he podido porque todos están rotos", explica.

"Y aquí en La Línea de la Concepción no hay acera que no sea azul. Decidme si queréis que busque aparcamiento. Lo he estado buscando, no creáis que he aparcado aquí... no, no", insiste.

En el vídeo, la usuaria ha escrito: "No funciona la máquina para sacar lo de la zona azul y yo me pongo mi propio ticket".

Ese "propio ticket", como lo denomina, es simplemente un cartel que ha dejado bien visible en su coche y en el que se lee: "He ido a cuatro parquímetros a sacar tickets y ninguno funciona. Como me multéis mañana salimos en Telecinco y en TikTok".

En los comentarios, algunos usuarios avisan a la usuaria de que debería haber hecho una cosa más: "En vez de grabar esto graba cómo las máquinas no funcionan, así si te multan tienes razón para apelarlo, sin pruebas no vas a ningún sitio".