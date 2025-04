La inusual reacción que tiene al encontrarse con una multa en su coche provoca una oleada de reacciones

El usuario de TikTok @soypablocess ha provocado una multitud de comentarios con la reacción que ha tenido al volver a su coche y ver que le habían puesto una multa por dejarlo mal aparcado.

"Mirad, me acaban de poner una receta. ¡Bueno, 90 euros! Te voy a enseñar un aprendizaje de esto: hay que ver el lado bueno de las cosas", empieza señalando.

"Porque yo podría ahora, como haría hace años, coger y decir: 'Vaya mierda, me metieron 90 euros, hay más coches por ahí mal aparcados y a ellos no les hicieron nada'. Y estar todo el día amargado y cagándome en todo y joder el día. O puedo verlo de la siguiente forma: 'Me metieron 90 euros que con el descuento son 45 euros de mierda que es poco más que un parking y podrían haber sido 200 y podía habérmelo llevado también la grúa", reflexiona.

Por eso, el usuario destaca que "si tú ves la mierda sola, vas a estar infeliz, vas a tener ira, vas a tener rabia y vas a transmitir esa mierda de energía a los demás".

"En cambio, si ves el lado bueno de las cosas vas a estar feliz. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy feliz por que me han puesto una multa? No, tampoco estás feliz si rompes un pie. Pero puedes ver 'qué mierda, rompí un pie' y estar amargado toda la vida, o puedes decir: 'Tengo pie para poder romperlo, hay gente que no'. Entonces es como lo veas todo", incide.

Muchos usuarios han saltado rápidamente. "Lo que tienes que hacer es no aparcar ahí", dice uno. "Respeta a los que necesitamos aparcar ahí para trabajar", añade otro. "O también puedes aparcar bien y ahorrarte el disgusto d la multa", remata otro más.

