Una moneda de la reina Isabel II muy extraña se está vendido por más de 20.000 euros

Una moneda de 50 peniques de edición limitada ha llamado la atención de coleccionistas al aparecer en eBay con un precio de salida de 18.000 libras, un valor que supera en 36.000 veces su valor nominal.

Se trata de la moneda Diversity Built Britain 2020, acuñada para celebrar la diversidad y las contribuciones de distintas comunidades al Reino Unido. La pieza, con la efigie de la Reina Isabel II en el anverso y un diseño conmemorativo en el reverso, procede de Stanley, en el condado de Durham, y ha sido catalogada como “muy rara” por el vendedor.

Este tipo de monedas suelen ser especialmente valiosas por su baja acuñación, el estado de conservación y la demanda entre coleccionistas. La moneda de 50 peniques es conocida por su diseño heptagonal de 27,5 mm, que ha permitido a la Royal Mint producir piezas conmemorativas de eventos y personajes emblemáticos del país durante las últimas décadas.

Entre las monedas más cotizadas destacan la de Kew Gardens (2009), acuñada en solo 210.000 ejemplares, y las series olímpicas de 2011, así como las ediciones de Peter Rabbit y Flopsy Bunny (2018). Aunque algunas se venden regularmente por cientos de libras, las piezas extremadamente raras pueden alcanzar precios que multiplican su valor original.