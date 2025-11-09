Una mujer anula una deuda de 60.000 euros usando el truco del "falso profesor de Derecho" y los expertos alertan de la tendencia

El uso de la inteligencia artificial en procedimientos judiciales continúa generando controversia. Herramientas como ChatGPT o Perplexity pueden ofrecer respuestas convincentes, pero su precisión sigue siendo limitada, lo que convierte en arriesgado apoyarse en ellas como sustituto de un abogado. Sin embargo, una historia reciente demuestra que, con prudencia, incluso una persona sin formación jurídica puede aprovechar su potencial.

Según NBC News, Lynn White, una vecina de California, consiguió anular un desahucio y librarse de una deuda de más de 70.000 dólares gracias a estas plataformas. Tras perder el juicio por impago de alquiler, decidió preparar por su cuenta la apelación utilizando inteligencia artificial. Con la ayuda de los chatbots, elaboró los documentos legales, identificó fallos en el proceso y estructuró sus argumentos. Finalmente, el tribunal le dio la razón. “Nunca, jamás, podría haber ganado esta apelación sin la inteligencia artificial”, declaró tras conocer la sentencia.

Su caso contrasta con otros más desafortunados. En los últimos meses, varios abogados estadounidenses han sido sancionados por presentar textos redactados con IA que incluían citas jurídicas inexistentes. Un juez de Nueva York calificó el incidente como “otro capítulo lamentable en la historia del mal uso de la inteligencia artificial en la abogacía”, mientras que otro magistrado en California impuso una multa de 10.000 dólares a un letrado por introducir 21 referencias falsas en su escrito.

Para evitar estos errores, White optó por un enfoque distinto. Pidió a ChatGPT que actuara “como si fuera un profesor de Derecho de Harvard” y revisara cada uno de sus argumentos hasta alcanzar una “nota sobresaliente”. Su método sorprendió incluso a los abogados de la parte contraria, que le escribieron para felicitarla: “Si el Derecho te interesa como profesión, podrías ejercer sin problema”.

El auge de los litigantes que se presentan sin representación legal y con apoyo de IA preocupa a los expertos. “En el último año he visto más demandantes sin abogado que en toda mi carrera”, advirtió la abogada Meagan Holmes, del despacho Thorpe Shwer (Phoenix).