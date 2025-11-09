Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una mujer anula una deuda de 60.000 euros usando el truco del "falso profesor de Derecho" y los expertos alertan de la tendencia
Sociedad

Sociedad

Una mujer anula una deuda de 60.000 euros usando el truco del "falso profesor de Derecho" y los expertos alertan de la tendencia

Su caso contrasta con otros más desafortunados.

Daniel Cáceres Garriga
Mujer preocupada leyendo un aviso de multa
Mujer preocupada leyendo un aviso de multaGetty Images

El uso de la inteligencia artificial en procedimientos judiciales continúa generando controversia. Herramientas como ChatGPT o Perplexity pueden ofrecer respuestas convincentes, pero su precisión sigue siendo limitada, lo que convierte en arriesgado apoyarse en ellas como sustituto de un abogado. Sin embargo, una historia reciente demuestra que, con prudencia, incluso una persona sin formación jurídica puede aprovechar su potencial.

Según NBC News, Lynn White, una vecina de California, consiguió anular un desahucio y librarse de una deuda de más de 70.000 dólares gracias a estas plataformas. Tras perder el juicio por impago de alquiler, decidió preparar por su cuenta la apelación utilizando inteligencia artificial. Con la ayuda de los chatbots, elaboró los documentos legales, identificó fallos en el proceso y estructuró sus argumentos. Finalmente, el tribunal le dio la razón. “Nunca, jamás, podría haber ganado esta apelación sin la inteligencia artificial”, declaró tras conocer la sentencia.

Su caso contrasta con otros más desafortunados. En los últimos meses, varios abogados estadounidenses han sido sancionados por presentar textos redactados con IA que incluían citas jurídicas inexistentes. Un juez de Nueva York calificó el incidente como “otro capítulo lamentable en la historia del mal uso de la inteligencia artificial en la abogacía”, mientras que otro magistrado en California impuso una multa de 10.000 dólares a un letrado por introducir 21 referencias falsas en su escrito.

Para evitar estos errores, White optó por un enfoque distinto. Pidió a ChatGPT que actuara “como si fuera un profesor de Derecho de Harvard” y revisara cada uno de sus argumentos hasta alcanzar una “nota sobresaliente”. Su método sorprendió incluso a los abogados de la parte contraria, que le escribieron para felicitarla: “Si el Derecho te interesa como profesión, podrías ejercer sin problema”.

El auge de los litigantes que se presentan sin representación legal y con apoyo de IA preocupa a los expertos. “En el último año he visto más demandantes sin abogado que en toda mi carrera”, advirtió la abogada Meagan Holmes, del despacho Thorpe Shwer (Phoenix).

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 