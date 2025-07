Una mujer galesa vuelve a casa tras un viaje a España, descubre atónita a un polizón de 6,35 cm en la maleta y decide adoptarlo

Lo que parecía ser el regreso habitual de unas vacaciones familiares soleadas terminó con una sorpresa inesperada en Littleborough, Gran Manchester. Beth Withington, de 24 años, abría la maleta de su pareja días después de volver de la Costa Blanca cuando se topó con un pequeño intruso: un gecko de apenas seis centímetros que, al parecer, se coló en su equipaje durante la estancia en un hotel en España.

“Estaba sacando la ropa y de repente vi algo moverse. Pensé: ‘¡Dios mío, Ryan, hay una lagartija en la maleta!”, recuerda aún entre risas. Lo que inicialmente fue un susto —cerró de golpe la maleta por puro reflejo—, se convirtió rápidamente en una misión de rescate doméstico. La pareja, que regresó a casa el 20 de julio junto a sus tres hijos tras volar con la aerolínea Jet2, improvisó una casa provisional para el reptil: un recipiente de plástico con agujeros hechos con un destornillador.

Convencidos de que el animal había viajado con ellos sin querer desde España, consultaron con un veterinario para asegurarse de que no representaba un riesgo ni para ellos ni para el propio gecko. Al recibir el visto bueno, decidieron adoptarlo.

Lo bautizaron como Grylls, en honor al aventurero británico Bear Grylls. “Es un superviviente. Ha recorrido más de 2.000 kilómetros escondido en una maleta, así que el nombre le viene que ni pintado”, bromea Ryan Birch, de 31 años y farmacéutico de profesión.

Aunque la familia nunca había considerado tener una mascota, Beth está convencida de que este pequeño reptil los eligió. “Es como si hubiera querido venirse con nosotros. Ahora lo sentimos como un recuerdo vivo de nuestras vacaciones”, afirma.

La historia dio un giro aún más inesperado al compartirse en TikTok. El vídeo en el que muestran a su peculiar nuevo compañero se hizo viral y superó las 146.000 visualizaciones. Algunos usuarios incluso les regalaron un tanque, una alfombra térmica y otros accesorios esenciales para cuidar al animal en su nuevo hogar británico.

Grylls ya tiene su propio espacio, alimentación especializada a base de insectos, luz ultravioleta y un rincón cálido que lo hace sentir como en casa —aunque esté a muchos grados menos que la Costa Blanca.

No faltaron las críticas en redes sociales. Algunas personas acusaron a Beth de haber sacado intencionadamente al animal del país. Ella lo desmiente tajantemente: “Jamás lo hicimos a propósito. No podíamos soltarlo aquí porque no sobreviviría, así que lo más responsable era quedárnoslo”.

Incluso la aerolínea se tomó la historia con humor. Un portavoz de Jet2 comentó: “Con nuestra generosa franquicia de equipaje de 22 kg, ¡siempre hay espacio para uno o dos geckos!”

Ahora Grylls forma parte de la familia, y el hijo mayor de la pareja, de tres años, está encantado con el nuevo miembro del hogar. “Le encanta su casa nueva. Dice que es increíble. Creo que los dos están igual de felices”, cuenta Beth.