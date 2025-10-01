Una pareja canadiense tiene un incidente con su coche en España y la sorpresa llega al abrir el maletero: "Me quedé impactado"

Una pareja de Oshawa (Canadá) ha pasado una vacaciones en España que no olvidará, y no precisamente en sentido positivo. El coche de alquiler en el que James Dawson y Sally Jurcaba recorrían la geografía española pinchó y a partir de ese momento no dejaron de sucederse las desgracias.

La primera sorpresa se la llevaron cuando fueron a sustituir la rueda defectuosa por una nueva. "Vimos que había un pinchazo en la rueda del lado del conductor", ha explicado Sally, quien ha narrado que "James salió, levantó el maletero, sacó el equipaje, levantó la cubierta y no había ninguna rueda".

La sorpresa para ambos al abrir el maletero y al no encontrar la rueda de repuesto fue mayúscula. "Me quedé en shock. Al haber crecido en Canadá, siempre teníamos una rueda de repuesto", ha destacado la mujer.

Para colmo, el pinchazo no fue cuestión de mala suerte. La pareja ha detallado que pararon para realizar una pequeña compra y que cuando regresaron a su coche de alquiler, había dos personas actuando de forma sospechosa cerca del vehículo. Unos 20 minutos después de entrar en una autopista fue cuando se produjo el pinchazo.

Todo cobró sentido más tarde. Mientras que ambos intentaban arreglar el pinchazo en la rueda, aseguran que un hombre salió de entre la hierba alta al lado de la carretera y dijo que podía ayudarles.

"Llevaba un chaleco de seguridad y fingía ser un buen samaritano", ha señalado la mujer. Sally Jurcaba ha asegurado que unos minutos más tarde, alguien salió de la alcantarilla y le robó el bolso con los pasaportes y todo el dinero, así como la bolsa de la cámara de su pareja.

El hurto hizo que la pareja se quedara tirada durante las siete horas siguientes. Pese a lo ocurrido, la mujer ha subrayado que no se arrepiente de no haberse enfrentado a los ladrones que provocaron el pinchazo. "No vale la pena pelear por una cámara o por tus pertenencias personales. Es mejor darles lo que tienes. Lo importante es preocuparse por tu seguridad personal", ha destacado Sally.