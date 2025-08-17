Gastan 1.800 euros en unas vacaciones a España, al llegar no encuentran nada y la situación logra empeorar

Con la llegada del verano llegan también las vacaciones para gran parte del país. Los más afortunados aprovechan estos días para viajar y desconectar de la rutina, lo que dispara las reservas en los alojamientos. Esto, sin embargo, provoca a su vez un aumento en las estafas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha avisado sobre ganchos usados por los 'hackers' para obtener los datos bancarios del usuario, como el de un cupón rebajado de Airbnb que ofrece un tercero o la aparente urgencia para confirmar los datos de una reserva, haciéndose pasar por la plataforma de Booking, por ejemplo.

Esto es lo que le ha ocurrido a una familia madrileña que alquiló una vivienda a través de esta plataforma en Boiro (A Coruña) por casi 1.800 euros. Al llegar a su destino para pasar las vacaciones se encontraron con que la vivienda por la que habían pagado por adelantado no existía, según se ha hecho eco el medio Money.it. El edificio no solo era completamente diferente al que aparecía en la plataforma, sino que además estaba habitado.

Antes del viaje llamaron al propietario para verificar que todo estaba en orden, pero estos dejaron de responderles al teléfono. "No me cogió, así que después de intentarlo varias veces me puse en contacto con Booking, y me dijeron que no había ningún problema, que la reserva estaba confirmada", señaló la víctima de esta estafa a La Voz de Galicia.

Pero ahí no acabó la pesadilla. Según relató la mujer, el servicio de atención al cliente de la plataforma inmobiliaria dejó mucho que desear. Tras más de tres horas al teléfono pasando por diferentes empleados, las ofertas de alojamiento alternativas eran muy diferentes de las que contrató la familia en un principio y no cubrían sus necesidades.

Debido a esto, finalmente se vieron obligados a buscar un alojamiento por su cuenta. Desde Booking se pusieron en contacto con ella al día siguiente para ofrecerle un apartamento, en lugar de un chalet similar al reservado previamente. Además, les exigió un pago adicional de 600 euros. "Es decir 2.500 euros por nueve noches, que me parece un precio desorbitado", afirmó.