Una pareja estaba haciendo unas obras en casa y lo que le encuentran deja impactado al operador de grúa: "Tuvo que fumarse un cigarrillo antes"

Conseguir una vivienda en determinados lugares puede resultar toda una odisea. Sin embargo, cuando a eso se le suma la tarea de tener que hacer obras, la misión alcanza un nivel aún mayor de dificultad. Es lo que le ocurrió a una pareja de holandeses, Marieke y Bernard, quienes se embarcaron en esta 'aventura' sin saber muy bien lo que se les vendría encima (nunca mejor dicho).

Todo comenzó cuando empezaron a buscar una vivienda en el barrio holandés de Neerlanger, un lugar bastante demandado y donde resulta complicado encontrar un hogar. Sin embargo, al ver que era misión imposible, la pareja optó por Maasdijk, un pueblo situado en la provincia holandesa de Holanda Meridional.

"Al principio, el ayuntamiento pensó que sería más lógico ubicar nuestra cada en St. Jansstraat o Langelsestraat. Sin embargo, nade pudo encontrar esas direcciones", afirma Bernard. "Después de que el ayuntamiento pasara por Neerlanger durante unas semanas para entregar nuevos contenedores de basura, quedó claro para todos: Maasdijk era la ubicación más lógica. Fue bastante gracioso, la verdad", agrega.

Cuando consiguieron la vivienda comenzaron las obras. Fue en aquel momento cuando vino el mayor susto. "Fue un susto tremendo cuando, al retirar las viejas vigas, la última resultó estar tan podrida que se desplomó al suelo, justo encima de las tuberías nuevas. Llevábamos meses trabajando alrededor de esas paredes, pero ahora estaban temblando sobre los cimientos. El operador de la grúa se quedó tan impactado que tuvo que fumarse un cigarrillo antes", explica.

A pesar de ello, todo terminó en un 'pequeño susto', los obreros pudieron terminar su trabajo y la familia decidió utilizar parte de la parcela a modo de establo para ganado joven, mientras que la planta de arriba la utilizan sus hijos. "La planta de arriba es el territorio de los niños", concluye finalmente la pareja.