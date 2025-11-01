Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor

La popular cuenta de X Madrid Decadente, que se describe como "cronista de la Villa en la sombra y doctorado en opinología castiza", acostumbra a contar anécdotas, cambios, sucesos e imágenes que se ven en el día a día en la capital de España y que afecta directamente a sus vecinos y visitantes.

En las últimas horas, la cuenta ha contado el cambio que se ha producido en la Plaza Felipe II, justo delante del pabellón Movistar Arena y en la parada de metro de Goya, ya que las obras de esta plaza han terminado.

"Plaza Felipe II (Goya). Tras meses de obras y gastarse un millón y medio de euros, por fin se empiezan a retirar las vallas de la plaza y podemos descubrir las increíbles mejoras de la plaza….", ha escrito irónicamente la cuenta, mientras mostraba un vídeo de poco más de un minuto en el que se ve que prácticamente estaba como antes.

Además, en un segundo tuit el usuario ha hecho una irónica aclaración: "Hago aclaración tras leer algunos comentarios porque en un principio en esas jardineras habrá una selva tropical con bellos colibríes. Ya los hubo hace tiempo y acabaron todos los árboles muertos y todas las plantas destrozadas".

"Y para que eso no pase, han vuelto a hacer lo mismo siguiendo la misma fórmula, que es volver a construir los mismos maceteros y mantener la misma gestión para que lo de la izquierda acabe otra vez como lo de la derecha", ha sentenciado.

En esa segunda publicación ha adjuntado dos imágenes en las que se puede ver, a la izquierda, una recreación en el que se mostraba cómo iba a acabar con las jardineras llenas de árbol y de vegetación y con vida respirando todos los rincones de la plaza, mientras que en la segunda o la de la derecha en la que se observa que no hay vegetación y solo unas palomas estando encima de la jardinera.