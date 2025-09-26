Una reclutadora recomienda hablar de las reformas de casa y otros detalles presuntamente irrelevantes en las entrevistas de trabajo

Cuando vamos a una entrevista de trabajo, cualquier cosa que digamos es susceptible de ser analizada. Por ello, resulta fundamental prepararla antes de ir a ella, tal y como aconseja la experta en selección de personal de Nordea, Roosa Huovinen a la publicación hs.

"Incluso los candidatos a puestos de liderazgo pueden aprovechar el breve tiempo de la entrevista para explicar las reformas de su casa u otros detalles irrelevantes", asegura la misma, quien apuesta por practicar la presentación personal y de sus habilidades antes de decirlas.

Además, según explica, "el objetivo de la aplicación es despertar el interés para que puedas conseguir una entrevista para describir tus habilidades con más detalle". "También es importante que la aplicación se vea y suene como la persona que solicita el puesto, no como una inteligencia artificial", agrega.

De este modo, tal y como aconseja, lo relevante es dar datos concretos e incluso hablar de cifras. "¿Cómo han aumentado tus acciones de ventas la facturación? ¿Cuál fue tu contribución concreta a la renovación de la marca? ¿Aumentaron tus acciones la tasa de apertura de los boletines informativos de marketing?", enumera.

Por ejemplo, "si digo que soy un reclutador experimentado y bueno, necesito respaldarlo con cifras de las contrataciones que he realizado, información sobre los sectores en los que he reclutado y una descripción del nivel de reclutamiento".

En cambio, "si digo que soy incansable y servicial, puedo demostrarlo revelando cómo mis colegas me han agradecido mi disposición a ayudar o cómo mi superior me ha dado retroalimentación sobre mi tenacidad". En resumen, si vas a una entrevista de trabajo, recuerda prepararte una breve presentación sobre ti mismo y destaca aquellas habilidades que creas que te hagan destacar frente al resto de postulantes a la vacante.