Va a una entrevista de trabajo y lo que se encuentra es de todo menos lo normal: ya no quiere ni el puesto

Hay entrevistas de trabajo que se han convertido en auténticas yincanas para los candidatos. Preguntas trampa o propuestas dignas de ChatGPT que pueden ser clave para seguir o no en el proceso de selección.

Pero lo que le ha pasado a la usuaria de la red social X @Iriagal durante una entrevista de trabajo es algo que muy pocos han vivido hasta la fecha y podría convertirse en algo habitual.

Con el auge de la inteligencia artificial (IA), la protagonista quiso hacer la entrevista y le dijeron que sería en inglés y la haría un sistema de IA, algo nunca visto para cualquier puesto en España.

"He tenido una entrevista de trabajo en inglés con una IA. A mitad de la entrevista, se ha puesto a hablar en 'gallego' porque iba verificando cosas de mi CV. No sé qué es lo que nos viene encima, pero ya os puedo decir que no me gusta", ha contado en un primer mensaje.

En un segundo mensaje, ha explicado que su "mosqueo" no era porque "hablase gallego". "Eso me parece muy bien. Es que igual os parece una locura, pero yo prefiero que me entrevisten seres humanos con empatía y tal...", ha defendido.

Al ver el interés de la gente, con más de 12.000 me gusta en su primera publicación, ha contado cuál ha sido el desenlace. Y sí, ha pasado la primera entrevista y sigue en el proceso de selección.

El problema es que ella ya no está tan interesada como podría estarlo al principio. "Me han escrito y he pasado la entrevista y sigo en el proceso, pero yo ya no quiero ese trabajo, aunque venga el CEO de la compañía a mi casa a ofrecerme una millonada y me traiga un ramo de flores y una caja de bombones", ha detallado en las últimas horas.

