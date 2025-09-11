Una niñera tiene un encuentro casi fatal con una serpiente pero el incidente no disminuye su pasión por las sierpes

Kasey Leadbetter, una australiana de 22 años que hace justo un año sufrió un ataque casi fatal de una marrón oriental, y podría haber sido distinto si lo hubiese recibido en el sur. Mientras trabajaba como niñera en una granja en Western Downs, al este de Australia, recibió una mordedura por la que por poco no pierde la vida.

En declaraciones recogidas por el medio australiano Abc, la joven relata que cuando llegaron los médicos "me hicieron los primeros auxilios", pero no suministraron el antídoto polivalente. "Me dijeron que estaba demasiado mal en ese momento para que me administraran el antídoto porque eso puede tener efectos secundarios negativos", aseguró. "Una vez que estuve en el hospital, pudieron ver que el veneno había comenzado a dañar parte de mi músculo y también tenía un ligero daño renal y cardíaco", agrega.

Por su parte, la médica que atendió a la joven durante su traslado hospitalario en helicóptero, reconoce que fue "una decisión de juicio". "Cuando la vimos, estaba lo que describimos como clínicamente estable, con signos vitales normales". "Estaba bastante pálida y con náuseas, pero no parecía demasiado envenenada, así que elegimos transferirla sin darle antiveneno", asegura.

De acuerdo a los datos oficiales consultados por el medio, las mordeduras por serpientes han aumentado un 15% en 2024 en ese país. De hecho, sólo en diciembre se registraron 160 casos en los hospitales australianos. Asimismo, un estudio reciente de la Universidad de Queensland encontró que las toxinas en el veneno de las poblaciones del norte y del sur de las serpientes marrones orientales producían coágulos de sangre de maneras muy diferentes.

De este modo, los investigadores de este último trabajo aseguraron que la especie tenía "un veneno completamente diferente" dependiendo de su ubicación. "Su veneno (refiriéndose a los ejemplares del sur) se comporta más como un taipan, formando coágulos de sangre fuertes, estables y robustos, pero todas las demás serpientes marrones (las del norte) están formando estos coágulos tenues y delgados como el papel que se descomponen casi instantáneamente", concluye el coautor de la investigación, Bryan Fry, en declaraciones recogidas por el medio.

Por todo ello, los expertos piden más investigación. Leadbetter ahora vive en Brisbane, al este de ese país, y asevera que su experiencia no ha cambiado la forma en que se siente acerca de las serpientes. "Siempre me encantaron y todavía me siguen gustando", asegura. "Creo que más investigación podría haber ayudado en mi experiencia y también en la de otras personas"