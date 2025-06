Va a una entrevista de trabajo como socorrista y al ver las condiciones sale corriendo: "Aquí todos somos flexibles"

Es una de las frases más repetidas y escuchadas: "Los jóvenes no quieren trabajar". Al menos, eso es lo que destaca un joven italiano, que dice estar cansado de escuchar esas palabras, y más después de vivir lo que a su parecer es una explotación, y si no, juzguen ustedes mismos.

Según explicó a un medio local, se postuló para ser socorrista de playa tras ver una oferta de trabajo en un portal digital. Hasta aquí todo normal, pero lo "vergonzoso" fue lo que ocurriría durante la entrevista.

De acuerdo con la versión del joven, una vez se sentó con el responsable de la empresa que le iba a dar trabajo, este le ofreció el puesto con las siguientes condiciones: trabajar durante los siete días de la semana, con medio día libre y a razón de 700 euros al mes.

Evidentemente, estas condiciones laborales no solo son inaceptables, sino que son ilegales. Por este motivo, nada más escuchar cuáles eran los requisitos, se levantó de inmediato y se marchó del lugar.

Además, asegura que esas condiciones son un peligro real, que puede costar muy caro, ya que se trata de un trabajo que acarrea una gran responsabilidad, y la falta de descanso puede ser clave a la hora de preservar la seguridad de los bañistas. Finalmente y como colofón, al preguntarle al contratante por las cotizaciones y el seguro, este eludió la respuesta.

Por otro lado, entre las labores que tendría que afrontar, no solo era la de vigilancia y primeros auxilios, sino que también tendría que organizar tumbonas y sombrillas, además de recibir a los clientes, limpiar la playa y textualmente "echar una mano donde hiciera falta", algo que su futurible jefe justificó diciéndole que "aquí todos somos flexibles".

Como es normal, no aceptó ese trabajo y denunció una situación de explotación total. Asimismo, se rebeló contra todos los que aseguran que "los jóvenes no quieren trabajar", ya que afirma que, aunque no se puede generalizar con todos los casos, sí que considera que historias como la suya son mucho más frecuentes de lo que la gente cree.

