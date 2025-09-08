Varias personas escapan por el balcón para salvarse de un incendio en un edificio de Málaga 

Varias personas han tenido que escapar por un balcón de un incendio originado en un edificio del centro de Málaga, por el que han sido atendidos siete vecinos y que ha afectado a seis viviendas, según han informado el Ayuntamiento y el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Varios testigos alertaron al 112 del fuego e indicaron que algunas personas se vieron obligadas a huir por el balcón tras las llamas iniciadas en una segunda planta. Desde este centro han informado de que hubo varias personas que resultaron afectadas por inhalación de humo.

En el lugar fueron atendidas siete personas por el servicio de Emergencias Sanitarias 061 y una de ellas fue trasladada a un centro hospitalario, mientras que la vivienda en la que se originó el incendio se ha visto afectada en su totalidad y otras cinco han quedado inhabitables.

Cuatro vehículos autobombas, dos autoescalas y dos ligeros de los bomberos se han desplazado para actuar ante el fuego, extinguido esta madrugada, en la calle García de Haro, del distrito Centro de la capital.

Una veintena de llamadas se recibieron en el 112 avisando de las llamas y fueron movilizadas también la Policía Local y Nacional.