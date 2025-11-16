Virginia, española trabajando en las minas en Australia: "Soy la que menos cobra aquí y en dos semanas he ganado lo que viene a ser 3.550 euros"

Cada vez más jóvenes españoles deciden hacer las maletas rumbo a Australia en busca de mejores oportunidades laborales. Una de ellas es Virginia Sanz, que ha compartido en redes sociales su experiencia trabajando en las minas del país oceánico, donde asegura que el salario y el nivel de vida están muy por encima de los que dejó atrás en España.

En uno de sus vídeos, Virginia explica que gana 37 dólares australianos la hora, unos 20 euros, y que en solo dos semanas ha ingresado el equivalente a 3.550 euros, a pesar de ser —según cuenta— “la que menos cobra” de su equipo. Su jornada laboral ronda las 12 horas diarias, pero los ingresos compensan el esfuerzo. “Aquí gano el triple que en España”, comenta, “y la vida cuesta prácticamente lo mismo”.

Ante quienes le replican que “todo es más caro en Australia”, la joven es tajante: “La vivienda puede ser algo más cara, pero el resto cuesta igual o incluso menos”. Para demostrarlo, comparte ejemplos concretos. En un supermercado local, compró unos patines por 50 dólares australianos (unos 30 euros), mientras que unos similares le costaron 40 euros en España.

También cita otros gastos cotidianos: seis pendientes de plata por 85 dólares australianos (unos 50 euros) o un abono de dos semanas en un gimnasio por 60 dólares (unos 30 euros), con acceso ilimitado a clases. “Me parece que el nivel de vida es similar, pero aquí los salarios son el triple”, asegura.

Su experiencia forma parte de una tendencia creciente entre los jóvenes españoles que deciden emigrar ante la precariedad laboral en su país. Australia, con su alto poder adquisitivo y la posibilidad de trabajar en sectores como la minería, la hostelería o la limpieza industrial, se ha convertido en uno de los destinos favoritos.

Virginia reconoce que el trabajo en las minas es exigente, pero también gratificante por la estabilidad que ofrece. “No todo es tan caro como dicen. Si te organizas bien, puedes ahorrar y vivir con tranquilidad”, afirma.

Su caso resume el contraste que muchos emigrantes españoles señalan: mientras en España el sueldo medio apenas cubre los gastos básicos, en Australia —aunque el esfuerzo sea mayor— el salario permite disfrutar de una vida más cómoda y con mejores perspectivas de futuro.