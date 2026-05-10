Xavier Pirla, experto en persuasión: "Las personas tóxicas prácticamente no existen. En general son relaciones tóxicas"

Desde que somos pequeños nos inculcan la importancia de cultivar buenas relaciones con las personas a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, casi nunca nos explican cuáles son los engranajes ocultos que debemos cuidar para lograr que esa conexión con los demás sea realmente exitosa y duradera.

Xavier Pirla, experto en esta materia, ha profundizado sobre ello en una reciente entrevista para Tengo un plan, un conocido pódcast dedicado al crecimiento personal y la psicología.

Según define el especialista, la persuasión no es manipulación, sino “el acto deliberado y consciente de afectar la manera de pensar, sentir o hacer de una persona”, declara. Ahora bien, Pirla advierte de que, antes de intentar aplicar esto en nuestro día a día, hay que tener las prioridades muy claras.

Primordialmente, cada individuo debe tener claro cuál es su objetivo. “Si ese objetivo no empieza por reforzar la relación de confianza que tengo delante, vamos mal, porque la confianza es el lubricante social”, señala Pirla.

El poder de la integridad: la magia de ser "predecible"

Pirla subraya que, para generar esa confianza real, es necesario "igualarnos" con el otro. Ojo, esto no significa mentir para encajar o darle la razón a todo el mundo, sino buscar de forma genuina intereses o áreas en común que faciliten y fortalezcan el vínculo.

El pilar central sobre el que se sostiene todo este proceso es la integridad. El experto lo resume de esta forma: “Yo digo y hago lo que siento o siento y digo y hago lo mismo. Eso es congruencia”. Una virtud que, lógicamente, no se construye de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo y demostraciones.

Lejos de ser aburrida, esta congruencia tiene un efecto imán en los demás. “Cuando tú ves a alguien íntegro, pasa algo mágico y es que tú sabes cómo esa persona va a responder en cualquier circunstancia. Ser íntegro te hace predecible y eso es lo que quiere la gente”, apunta.

El fin del mito de la "persona tóxica"



Siguiendo este hilo sobre cómo nos relacionamos, el experto aprovecha para desmontar una de las etiquetas más repetidas en la actualidad. Para Pirla, la idea de cruzarnos constantemente con villanos emocionales es casi un espejismo.

En este sentido, desmonta la teoría de las denominadas “personas tóxicas”. Para Pirla, estas son casi nulas. “Las personas tóxicas prácticamente no existen. En general, son relaciones tóxicas”, concluye de forma tajante, invitándonos a asumir nuestra parte de responsabilidad y a revisar cómo interactuamos con los demás, en lugar de limitarnos a señalar con el dedo al que tenemos enfrente.