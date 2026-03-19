Los investigadores no dan crédito: cada amistad tóxica acorta la vida una media de 9 meses

Elegir bien de quien te rodeas puede hacer que envejezcas menos rápido. Según un estudio de la Universidad de Nueva York, tener vínculos o relaciones estresantes puede acelerar el envejecimiento biólogico en una persona en un 1,5% de media, lo que equivale a unos nueve meses de vida.

En el estudio participaron más de 2000 adultos en EEUU que fueron encuestados durante un periodo de seis meses. En las encuestas señalaron, entre otras cuestiones, con qué frecuencia algunas personas les dificultaban la vida.

Cerca del 30% señaló al menos una persona problemática en su círculo personal. También se recogieron muestras de saliva, tanto al inicio como al final del estudio, tal y como recogen en la revista 'Focus'.

Las personas que tenían cerca a personas tóxicas o problemáticas presentaban un envejecimiento acelerado debido al estrés del entorno. Y es que, según explican, las interacciones sociales negativas activan el eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal (HPA), lo que implica una mayor liberación de hormonas del estrés.

En aquellos casos en los que los niveles de estrés se mantienen elevados se puede llegar a producir un estrés oxidativo en las células, lo que perjudica tanto a escala mental como a nivel físico, provocando un mayor riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer.

Este efecto, además, es acumulativo. "Durante un período de diez años, este ritmo de envejecimiento acelerado conlleva aproximadamente 1,8 meses de envejecimiento biológico adicional en personas con un factor estresante adicional", señalaron los investigadores del estudio.

Otro de los hallazgos que reveló la investigación es que las mujeres son más sensibles a este tipo de relaciones que los hombres, así como las personas con problemas de salud mental o los fumadores.

Uno de los problemas de este tipo de vínculos tóxicos es que por lo general suelen encontrarse dentro del núcleo familiar, lo que complica aún más la tarea de desprenderse de ellos. "Su familiaridad a menudo lleva a la gente a considerarlos y tolerarlos como normales, lo que ha resultado en que se preste sorprendentemente poca atención a sus efectos a largo plazo en la salud", explican.

Sin embargo, en el caso de las parejas estresantes, los efectos no eran tan significativos en la edad biológica, pues también pueden servir como un apoyo. Otro tipo de lugares donde se suelen encontrar este tipo de vínculos son en el trabajo o con los compañeros de piso, según la propia encuesta.

"Este estudio demuestra que el 'lado oscuro' de las relaciones sociales puede debilitar la resiliencia fisiológica y acelerar el proceso de envejecimiento, así como el desarrollo de múltiples enfermedades", concluyen los autores de la investigación, que señala que este tipo de contactos debilitan la resistencia fisiológica del organismo, mientras que a largo plazo puede acelerar el proceso de envejecimiento.