Apple lanza este viernes sus nuevos iPhone: el iPhone 17 convence y el Air gana (y mucho) en las distancias cortas

Los nervios del primer día. Las colas de expectación de gente que había reservado días antes, y también de personas que no lo hicieron, esperando a tener su minuto de gloria en una Apple Store. Está claro que la experiencia que se vive cada año en las tiendas de la compañía de Cupertino siempre es especial y no sólo por ver lo que Tim Cook y su equipo presentó al mundo hace 10 días.

En esta ocasión, desde la Apple Store de la Puerta del Sol de Madrid, antes de las 08:00 horas de la mañana- horario especial de apertura por el lanzamiento de los nuevos dispositivos- unas 100 personas, que habían reservado a través de la página del gigante tecnológico, esperaban- aunque no impacientes- a que se abrieran las puertas.

Más especial ha sido el momento en el que, después de que el equipo de la tienda hiciese una arenga de grupo antes de que los clientes comenzaran a entrar, Javier ha sido recibido como el primer cliente de los nuevos iPhone en la tienda de la céntrica plaza madrileña.

Gracias al nuevo vídeo dual del iPhone, pudo grabar la ovación de los empleados de la tienda y captar su reacción. Después de una noche esperando a las puertas de la tienda para comprar un iPhone 17 Pro Max para su pareja, después de que se hubiese roto su teléfono, el recibimiento ha estado a la altura.

Pero vamos a entrar en materia. Porque una vez entró Javier, se destapó el tarro de las esencias de Apple y sí, como suele ser habitual en sus tiendas, el protagonismo de sus nuevos productos brilla- absolutamente- por su presencia. Las mesas principales, divididas en iPhone 17 Pro y Pro Max, iPhone 17 y iPhone Air, lograban llamar la atención y con razón.

El iPhone 17 convence y el Air deslumbra

Las primeras impresiones, a falta de probarlo en profundidad, vienen a confirmar varias cosas que se habían esbozado tras el keynote del pasado 9 de septiembre: el iPhone 17 ha dado un importante paso adelante y ahora convence- de verdad-; el iPhone 17 Pro pesa mucho menos de lo que parece por su aparente robustez y su tono naranja metálico agresivo; y, sin duda, es imposible que el iPhone Air no le entre a nadie por los ojos.

Lo mires por donde lo mires, el modelo más fino hasta la fecha de Apple es una auténtica obra de ingeniería. Se hace casi imposible, con su poco peso y una delgadez que asombra, que se haya conseguido crear un móvil tan potente y que, pese a tener una única cámara trasera, parece que- en esta ocasión- menos es más.

Tal y como la compañía de Cupertino los tiene colocados en la tienda, hasta los haters de la firma no van a evitar echar un ojo y fijarse en un modelo que demuestra por todos los lados la tan ansiada nueva generación para el gigante tecnológico- quién sabe si servirá en el futuro para unas hipotéticas Apple glases.

El nuevo iPhone Air en todos sus colores. Sergio Coto / El HuffPost

Lo del iPhone 17 resulta muy llamativo. Ver el 'modelo base' de Apple, el que suele ser el más popular, con una pantalla de 120 hercios y 3000 nits de brillo, es muy sorprendente. A veces dan ganas de girar el teléfono y comprobar si no nos hemos equivocado y hemos cogido sin darnos cuenta un Pro.

Sin duda, para los que quieren gastarse menos y prefieren no arriesgarse con el modelo Pro y el modelo Air- o, simplemente, no se ven con ellos en el bolsillo, el iPhone 17 sí se convierte en una opción muy interesante. Como ocurre en todos los modelos de la nueva generación, el nuevo selfie es brutal.

Primera toma contacto con el nuevo iPhone 17. Sergio Coto / El HuffPost

Y sí, el que también ha ocupado parte del foco- como suele ser en cada lanzamiento de los nuevos iPhone- es el iPhone 17 Pro. De primeras, parecía mucho más tosco- por definirlo de alguna manera-, pero acaba siendo casi igual de manejable que el iPhone 17.

El nuevo módulo de cámaras y ese color naranja cósmico es- pese a arriesgado- algo diferencial con el resto de compañías. Pero lo que sí está claro es que el modelo Pro cada vez está más cerca de convertirse en un modelo Ultra, como el Apple Watch Ultra 3. Este 17 Pro puede ser la primera piedra para ello.

En las distancias cortas, los nuevos iPhone parecen cumplir con lo desvelado en la keynote de hace 10 días a la perfección. A falta de ponerlo a prueba, hay avances, como los relacionados con Apple Intelligence, que todavía siguen siendo pequeños o no a la misma velocidad que sus competidores. Pese a todo, la compañía de Tim Cook vuelve a convertir la compra de un teléfono móvil en algo más que eso. Una experiencia que personas como Javier y cientos de personas viven este viernes en las Apple Store de todo el mundo.