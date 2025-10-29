Como para no dar envidia: Nvidia se convierte en la primera compañía en alcanzar los 5 billones de dólares

Nvidia empezó el año con algún que otro sobresalto. DeepSeek, el llamado ChatGPT chino, provocó un seísmo histórico en la Bolsa, con caídas grandes como la de Nvidia, que llegó perder unos 500.000 millones de dólares. Pero la compañía de Jensen Huang se ha recompuesto de la mejor manera posible.

Pero si había envidia entonces, ahora la hay mucho más. El gigante tecnológico estadounidense ha logrado un nuevo hito este miércoles. Se ha convertido en la primera del mundo en alcanzar la histórica cifra de los 5 billones de dólares, unos 4,28 billones de euros.

Al llegar a tal cifra, Nvidia se ha consolidado como la compañía más valiosa de todos los tiempos y eso que todavía no se han conocido sus resultados y pendientes de la próxima reunión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

El fabricante de procesadores ha visto este miércoles como las acciones han llegado a subir tras la apertura de Wall Street hasta un 5,19%, con un valor bursátil de 211,47 dólares por acción.

En esas idas y venidas, Nvidia se ha logrado sobreponer y acumula una revalorización de más del 5%. Por saber lo que significa, en junio de 2024 alcanzó los 3 billones de dólares y un año después, el pasado 9 de julio, superó los 4 billones de dólares.

El rally de Nvidia, impulsado por la fiebre de la IA, ha llevado a la compañía a cuadruplicar el valor de sus acciones en menos de dos años, coronándose así como la empresa más valiosa del mundo y ampliando la distancia con las siguientes compañías en valor. Pero también algunos de sus últimos acuerdos, como la inversión de 1.000 millones de dólares en Nokia.

Si había sido capaz de levantar más de una envidia por sus desarrollos en materia de inteligencia artificial, su valor en el mercado hace que se convierta, por méritos propios, en la cotizada más valiosa de todos los tiempos.