Así es el nuevo realme GT 8 Pro: lo he probado y trae mucho más que el primer módulo de cámara intercambiable

Resumen: realme ha presentado este martes su nuevo flagship en España, el realme GT 8 Pro. Un modelo que llega con varios cambios respecto a su antecesor. Entre ellos, una batería mejorada, una pantalla con un brillo perfecto para exteriores y una cámara que destaca por sí misma. Por primera vez, cualquier usuario puede cambiar libremente el módulo de cámara, capaz de ser personalizado tras compartir el diseño. También cuenta con una gran actualización en IA, con su nueva interfaz fluida gracias a realme UI 7.0.

Ventajas

Como ya han hecho algunas marcas, incorpora el chip más potente de Snapdragon 8 Elite Gen 5 y si algo tiene el nuevo GT 8 Pro es potencia a borbotones.

Su alianza con Ricoh GR también es un impulso en el apartado fotográfico. Ofreciendo rendimiento y nitidez en las distancias cortas para cualquier usuario.

La batería ha mejorado de forma notable, con 7.000 mAh. En mi caso, ha durado sin problema los dos días de duración. Pero si nos parece poco, también permite la carga ultrarrápida de 120W.

Puede parecer una tontería, pero que la primera opción de venta sea 16GB+512GB de RAM de almacenamiento es de agradecer.

Desventajas

Aunque no lo he puesto en ventajas, realme ha ido un paso más allá con la IA. Pero en las primeras pruebas con el zoom de 200 megapíxeles, como es habitual, la influencia inteligente forma figuras que, en ocasiones, no se asemejan con la realidad.

Poder cambiar el módulo de cámara puede ser un gran atractivo y una apuesta que le puede gustar mucho. En mi caso, no me parece algo que use en el día a día ni definitorio a la hora de elegir el teléfono de una marca o de otra.

El nuevo módulo intercambiable de cámara de realme. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del realme GT 8 Pro

Para hablar del nuevo realme GT 8 Pro, toca ir por partes, porque tiene para mucho. Empezando por lo que se ha convertido en uno de los puntos clave en el sector, las cámaras. Sí, la alianza del fabricante chino con Ricoh GR ha servido para dar un paso adelante en fotografía a su nuevo flagship.

Desde la compañía aseguran que el salto se produce, sobre todo, en "fotografía callejera" y en las pruebas en exteriores, la verdad es que ha cumplido con creces con esa definición. La nitidez es muy buena. También incorpora el modo Snap Focus, que permite varios disparos instantáneos, con hasta cinco tonos distintos. Algo que nos recuerda a las cámaras de antaño.

Fotografía capturada con el realme GT 8 Pro. Capta muy bien todas las tonalidades. Sergio Coto / El HuffPost

También incluye su primer teleobjetivo Ultra Clarity de 200 megapíxeles. Con él, se puede capturar cualquier elemento lejano, aunque gracias a la influencia de la IA. En algún que otro caso, he hecho alguna fotografía con ese zoom máximo en la que las figuras a las que quería capturar no salían del todo bien paradas.

Y sí, estabas esperando que hablara de su nuevo módulo intercambiable. Vamos a ello. El primero del mundo. Sinceramente, es una apuesta novedosa que puede llamar la atención. Tiene su público e igual puede ser la antesala de lo que está por venir, similar a lo que ocurre con las fundas y demás accesorios. En mi caso, no es algo que vaya a estar usando en el día a día.

En el apartado estético, sí veo que cuenta con la línea minimalista por la que están apostando muchas marcas en sus teléfonos top. Sin duda, uno de los fuertes del GT 8 Pro es su pantalla. Incorpora un panel de 2K 144Hz con un pico máximo de 7.000 nits de brillo, una maravilla en exteriores. Capaz de mostrarte todo bajo el sol, sin necesidad de tener que ir a buscar una sombra.

Fotografía en exteriores del realme GT 8 Pro. Rinde muy bien. Sergio Coto / El HuffPost

Sin duda, este nuevo flagship del fabricante chino está plagado de una potencia que no frena durante todo el día. Gracias a su chip, el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Y a ese rendimiento le acompaña una batería mejora, con 7.000 mAh. Con cualquier uso, alcanza los dos días de duración sin problema. Pero lo mejor es que, cuando el dispositivo vaya avisando de que la batería está baja, se puede cargar a través de la carga ultrarrápida de 120W, pasando del 0 al 100% en unos 40-50 minutos.

Al realme GT 8 Pro también le acompaña una actualización, la de realme UI 7.0. Se nota muy, pero que muy, fluido. Es personalizable con Light Glass Design, con una clara inspiración del sistema operativo de Apple.

Fotografiando a dos pájaros en un árbol con la fotografía, sin IA, del realme GT 8 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Con esta actualización, el nuevo flagship de realme también da un paso adelante en la IA, con funciones que cada vez se hacen notar más. Entre ellas, AI Notify Brief, capaz de resumir todas las notificaciones y tareas; o AI Framing Master, resaltando los aspectos fotográficos.

También hay otras funciones, pero más ligadas al ámbito gaming. Precisamente, para los que suelen usarlo para juegos y para los seguidores de Fernando Alonso, también han anunciado el realme GT 8 Pro Dream Edition, el mismo dispositivo, pero con un diseño elaborado junto al equipo Aston Martin Aramco de F1.

Su precio parte desde los 999 euros, con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y crece a los 1.099 euros, con la configuración 16+512 GB de RAM de almacenamiento.