Mark día: Bruselas abre una investigación a  Meta mientras el PSOE pide la comparecencia de Zuckerberg en el Congreso

A toda Meta. Ese es el paso que Bruselas y el PSOE han dado este jueves, respectivamente. Aunque las dos decisiones no tienen que ver entre sí, si tienen a la misma persona de fondo, al CEO de la compañía tecnológica, Mark Zuckerberg.

Por un lado, la comisaria de Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha anunciado que se ha abierto una investigación al gigante estadounidense para comprobar el acceso de proveedores de IA a la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp.

"Estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal conforme a las normas de competencia y si debemos actuar con rapidez para evitar un posible perjuicio irreparable a la competencia en el ámbito de la IA", ha asegurado Ribera.

La Comisión Europea ha detallado que sospecha que la nueva política anunciada el pasado mes de octubre por parte de Meta en WhatsApp puede incumplir con lo fijado en las normas de competencia de la UE.

"Los proveedores de IA competidores podrían quedar bloqueados para llegar a sus clientes a través de WhatsApp" mientras que "el servicio propio de Meta, Meta AI, seguiría estando accesible para los usuarios de la plataforma", ha asegurado la Comisión.

Algo que ya ha sido anunciado, ya que algunas compañías de IA como OpenAI o Microsoft, han anunciado que a partir del próximo 15 de enero de 2026 dejarán de operar en WhatsApp.

La Comisión cree que "Meta aplicará la nueva política mediante una actualización de los términos y condiciones de WhatsApp para usuarios empresariales, los WhatsApp Business Application Programming Interface terms".

De Bruselas al Congreso

Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que el PSOE, este mismo jueves, ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia de Mark Zuckeberg y de otros dos directivos de Meta.

En concreto, los socialistas han anunciado el registro para que acuda a la Cámara Baja tanto el fundador de Meta, como el jefe de operaciones (COO) de la compañía, Javier Oliván; y del director de Asuntos Públicos de META para España y Portugal, José Luis Zimmermann. Todo para que den explicaciones ante "la posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios".

En el IV Foro Metafuturo, que organiza Atresmedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que abriría una investigación para "esclarecer lo ocurrido, garantizar responsabilidades y proteger los derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados". "El Gobierno lo tiene claro: en España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias", aseguró.

Este mismo jueves, el PSOE ha revelado que estas peticiones se derivan de "la información revelada por varios centros europeos sobre la posible violación de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa".