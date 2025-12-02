Donde caben dos, caben tres: Samsung hace oficial el Galaxy Z TriFold, su móvil con tres pantallas

Puestos a innovar, Samsung ha dado el siguiente paso en el mundo de la telefonía móvil. Había gente interesada en comprar tablets, otra en teléfonos y ellos han decidido ofrecerlo todo en uno con su nuevo Samsung Galaxy Z TriFold. Sí, un teléfono que es capaz de plegarse en hasta dos ocasiones.

La compañía surcoreana ha anunciado este martes el lanzamiento de su nuevo plegable con tres pantallas. Se trata de un teléfono muy delgado que, cuando se abre, su pantalla aumenta hasta las 10 pulgadas. Para hacernos una idea, similar al tamaño de una tablet.

Entre sus características, destaca su grosor. Sólo 3,9 milímetros en la parte más delgada. Además, incorpora el chip Snapdragon 8 Elite personalizada para Galaxy, así como una cámara de 200 megapíxeles y una batería de tres celdas de 5.600 mAh.

Samsung también asegura que incorpora las bisagras más avanzadas de la marca hasta la fecha, con una carcasa de titanio y una pieza metálica que protege el mecanismo. También pone en valor que una vez cerrado por completo, se convierte en un teléfono que puede llevarse sin problema en el bolsillo.

Una vez abierto, aseguran que puede ser muy útil a todos los usuarios, ofreciendo versatilidad para hacer todo tipo de tareas a la vez, con mayor espacio en un teléfono plegable.

Como viene siendo habitual, el fabricante surcoreano lo ha lanzado pensando en Galaxy AI. Su estética de tres pantallas la hace potente, versátil, pero también perfecta para explorar todas las herramientas de la inteligencia artificial de la marca.

TM Roh, director ejecutivo, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, ha destacado que "tras años de innovación en diseños plegables, Galaxy Z TriFold resuelve uno de los retos más antiguos de la industria móvil: ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento superior y productividad, todo en un solo dispositivo". "Galaxy Z TriFold amplía ahora los límites de lo que es posible en cuanto a trabajo móvil, creatividad y conexión", ha señalado.