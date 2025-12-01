Airbus da casi por resuelto el problema con los A320, tras actualizar el software de seis mil aviones

Airbus da prácticamente por solucionado el grueso del problema registrado con los Airbus A320, después de que se detectase la posibilidad de un fallo en el software del control de vuelo, derivado de la radiación solar. Una cuestión que obligó a tener que actualizar el sistema de cerca de 6.000 aviones de este modelo, que recientemente se convirtió en el más vendido a escala mundial para la aviación comercial de pasajeros.

En esta línea, fue el pasado viernes cuando saltaron todas las alertas, cuando se hizo eco de la incidencia detectada y reclamando a los operadores la adopción de medidas preventivas inmediatas. Así, se lanzó una alerta a los operadores (AOT) a través de una transmisión de alerta a los operadores para que se procediese a implementar la protección del mencionado software, pero también del hardware.

En un comunicado, el fabricante del A320 explica este lunes que la gran mayoría de la flota que potencialmente podría verse afectada, los mencionados 6.000 aviones, ya han sido actualizados. Concretamente, quedarían menos de un centenar pendientes de las tareas de actualización y revisión: "Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de los menos de 100 aviones restantes y garantizar que puedan volver al servicio".

Disculpas por las molestias causadas a pasajeros y aerolíneas

Cabe destacar que aunque no se haya solucionado del todo el problema, la realidad es que supone un avance respecto a la situación que estalló el pasado viernes, en cuanto a los múltiples problemas y retrasos que se han vivido en aeropuertos de todo el mundo al cancelarse vuelos para proceder a la necesaria actualización y garantizar la seguridad. Por ejemplo, firmas como American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland sufrieron la problemática.

Así, Airbus ha apuntado a que "la empresa agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas su apoyo en la aplicación de estas medidas, así como su comprensión ante la decisión de Airbus de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración".