Saca tus móviles viejos del cajón o de sus escondrijos regularmente para evitarte un buen susto

El coleccionismo sigue creciendo y cada vez son más los sectores que se animan a guardar productos antiguos, como teléfonos o elementos tecnológicos, en cajones, cajas y vitrinas

Pero hay un riesgo que muy pocos tienen en cuenta sobre las baterías de iones de litio. Todos estos teléfonos guardados en el cajón se pueden convertir en un arma de doble filo.

Es por ello que la Agencia Federal del Medio Ambiente de Alemania decidió elaborar hace unos años una serie de recomendaciones en el que advierten a todos sus ciudadanos de los riesgos de este tipo de productos.

"Al comprar un teléfono inteligente, asegúrese de saber si puede reemplazar la batería usted mismo o cuánto cuesta reemplazar una batería incorporada en un centro de servicio", aseguraron.

"Tanto las temperaturas altas como las bajas pueden dañar las baterías. Por lo tanto, deben cargarse a temperatura ambiente, preferiblemente con el dispositivo apagado, y no deben permanecer conectadas al cable de carga más tiempo del necesario para evitar un calentamiento excesivo", recomendaron.

El citado medio ha recogido una encuesta de abril de 2025 en la que cifran, sólo en Alemania, 195 millones de teléfonos sin usar. El análisis apunta a que el 89% de los mayores de 16 años del país tienen uno en casa.

Pero el riesgo está en las baterías de litio. Según T3n, hubo 500 incidentes denunciados en Alemania en 2023 que en los que estuvieron implicadas las baterías de litio. Lo que supone una posible reliquia, pero un riesgo mucho mayor.

Lo ideal es no mantenerlos en lugares húmedos o calurosos. Se recomienda dejarlos en lugares secos, para que el material no se deteriore y para que el dispositivo no sufra unos efectos que puedan provocar un incendio. Pese a tenerlos en el cajón, lo suyo es revisar cada dispositivo y si se ve algo raro, intentar buscar una solución antes de que sea tarde.