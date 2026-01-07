WhatsApp escucha a sus usuarios e incluye desde ahora esta novedad tan reclamada en los grupos

Foto de archivo de las novedades de los grupos de WhatsApp.

WhatsApp estrena el año 2026 con grandes novedades. Una de ellas tiene que ver con una de las reclamaciones que la gente llevaba mucho tiempo pidiendo para los grupos de la aplicación de mensajería instantánea.

La plataforma, propiedad de Meta, ha dado la bienvenida al año nuevo con hasta tres funciones diferentes para mejorar la experiencia en los chats grupales. Ya no hay motivos para no divertirse en el grupo familiar o en el de los vecinos.

Entre las novedades, se encuentran etiquetas de miembros de grupos, stickers de texto personalizados y recordatorios anticipados de eventos, tratando mejorar la conexión y la comunicación.

Las nuevas funcionalidades

Esta nueva actualización, la primera de 2026, contempla estas funciones, disponibles desde ya en la aplicación de mensajería instantánea.

Etiquetas de miembro. Parece algo sin importancia, pero a la hora de la verdad, puede servir para dar contexto en un grupo de WhatsApp. Desde ahora, podrás usar una etiqueta para que la gente conozca tu rol. Además, puedes personalizarla. Por poner ejemplos, puedes poner "papá de Laura" o "fontanero".

Stickers de texto. El mundo de los stickers en WhatsApp es muy oscuro. Hay quien logra crear, a través de imágenes, algunas de estas etiquetas de forma sencilla. Pero, desde ahora, también se podrán crear stickers con sólo poner algo de texto. Puede escribirlo en la búsqueda de stickers y se creará. Además, lo puedes guardar en la recámara.

Recordatorio de eventos. ¿A quién no le ha pasado que ha propuesto una cena con amigos y al final nada ha salido bien? Ahora, para que todo el mundo sepa el día, la hora y el lugar, se pueden configurar recordatorios personalizados para los invitados.

Pero la cosa no queda ahí. También hay otros ligeros cambios. Se permite, desde ahora, el envío de archivos de hasta 2 GB, contenido multimedia en HD, pantallas compartidas o chats de voz.

El pasado mes de diciembre, se integraron varias modificaciones en llamadas y chats. La primera de ellas, tenía que ver con los mensajes de llamadas perdidas y reacciones en chats de audio.

A través de los chats, también se han incluido mejoras en la creación de imágenes de Meta AI, imágenes animadas o una nueva pestaña de archivos multimedia, así como vistas previas de enlaces más claras.

Además, también hay grandes novedades, con nuevos stickers en los estados, con más formas de expresarte a través de los estados; así como preguntas en los canales, para que las personas que los administran puedan interactuar mejor con sus seguidores.