Si estabas usando ChatGPT en WhatsApp, malas noticias: a partir de este día dejará de funcionar

Si estabas usando ChatGPT o Copilot en WhatsApp, lamento decirte que su función tiene los días contados. Meta AI busca dar un impulso a su propio asistente inteligente y la aplicación de mensajería instantánea dejará de incluir a los otros dos chatbots dentro de muy poco.

La fecha está a la vuelta de la esquina, el próximo 15 de enero de 2026. Tal y como han anunciado OpenAI y Windows, fundadores, respectivamente, de los dos asistentes, dejarán de estar disponibles en la aplicación.

En un escrito, la compañía de Sam Altman detalló que "debido a un cambio en las políticas y condiciones de WhatsApp, ChatGPT dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026".

"Aunque nos habría gustado mucho seguir ofreciéndote el servicio en WhatsApp, estamos centrados en facilitar al máximo la transición para todos nuestros usuarios. Puedes seguir tus conversaciones en ChatGPT, disponible en iOS, Android, web y ChatGPT Atlas para MacOS, donde encontrarás funciones adicionales como conversaciones por voz, investigación avanzada y carga de archivos", ha detallado.

Y esta misma semana ha sido el momento de Copilot. En un comunicado, ha contado que desde que se lanzó en 2024, "Copilot en WhatsApp ha ayudado a millones de personas a conectar con su compañero de IA en un entorno cotidiano y familiar".

"Estamos muy orgullosos del impacto que ha tenido. Sin embargo, a partir del 15 de enero de 2026, Copilot dejará de estar disponible en WhatsApp", ha contado en el escrito, además de justificar que "eliminaron todos los chatbots LLM a partir del 15 de enero".

"Copilot dejará de estar disponible. Estamos trabajando para garantizar una transición fluida para los usuarios y permitirles seguir accediendo a Copilot en dispositivos móviles, web y PC", ha destacado la compañía fundada por Windows en la nota.

Desde el lanzamiento de Meta AI en WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea ha tratado de que su asistente inteligente ganara peso entre los usuarios. Con este cambio, se quedará solo en una de las apps más utilizadas del mundo.

La IA se abre paso en España, también en el Black Friday: dos de cada tres usuarios ya la usa para hacer sus compras Días antes de Black Friday, una encuesta de 'Science4Insights' a 1.000 usuarios de inteligencia artificial recoge que un 45% se fía más de las recomendaciones de estos 'chatbot' que de las de familiares o amigos.