La Aemet avisa de un episodio de "temperaturas muy altas y persistentes" en el que se podría alcanzar los 44ºC en estas zonas 

El mes de junio ha sido especialmente cálido. La temperatura ha estado 3,2ºC por encima de lo normal. Según la Aemet, se trata del segundo junio más caluroso de la serie histórica en España, sólo por detrás del de 2025.

La ola de calor que ha afectado a Europa ha dejado temperaturas de hasta 44ºC en algunas zonas de la península, algo que no suele ser habitual en el comienzo del verano.

Y esto no acaba aquí. Julio también llega con fuerza en lo que al calor se refiere. La Aemet ya avisa de un episodio de "temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares", aunque todavía es pronto para saber si se considerará ola de calor.

Esto se debe a una situación de bloqueo que comenzará en las próximas horas y "que se prolongará hasta el inicio de la semana siguiente", tal y como adelanta la Aemet. Las temperaturas podrían empezar a subir de manera notable a partir del sábado 4.

Durante dicha jornada las temperaturas alcanzarían los 38ºC en el entorno del Ebro y el Miño, e incluso podrían llegar a los 40ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste. Se espera que este umbral se supere en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

"Probablemente la tendencia ascendente continúe el domingo 5 en el tercio norte peninsular, donde se podrían dar nuevos ascensos notables", advierte la Aemet. Es posible que se rocen los 40ºC en el valle del Miño y otras zonas del interior de Galicia, así como en el Ebro y depresiones cercanas. En el Guadiana y el Guadalquivir podrían llegar a los 42ºC.

A partir del lunes 6 hay una mayor incertidumbre. Los ascensos más significativos se producirán en puntos del este, sur y Baleares. La Aemet cree que se podrían alcanzar los 38ºC de manera generalizada en La Mancha y también en zonas de la meseta Norte, interior del sudeste peninsular y de Mallorca.

En cuanto al martes 7, es posible que los termómetros lleguen a marcar los 44ºC en algunos puntos del Guadiana y el Guadalquivir, aunque todavía queda tiempo para poder confirmarlo.

La opción más probable es que el episodio de calor finalice el miércoles 8, con bajadas de temperatura en el centro y norte. En el sur aún podrían permanecer altas.