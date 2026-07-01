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Vito Quiles, en busca y captura: la Policía acude a su puesto de trabajo para detenerle tras desatender citaciones judiciales
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Vito Quiles, en busca y captura: la Policía acude a su puesto de trabajo para detenerle tras desatender citaciones judiciales

Javier Escartín
Javier Escartín
Vito Quilespicture alliance via Getty Image

El agitador de ultraderecha, Vito Quiles, se encuentra en situación de busca y captura después de que un juez haya ordenado su detención por algunas de las causas judiciales que hay abiertas contra él. Según adelanta El País, la policía nacional ha acudido hoy a la sede de la televisión en la que trabaja Quiles para detenerlo. Sin embargo, no se encontraba presencialmente en la redacción y no se ha podido proceder a su detención.

"Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás", ha escrito el agitador en redes a las dos de la tarde, después de que se produjera la entrada de la policía en su centro de trabajo. 

Javier Escartín
Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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