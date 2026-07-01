Antonio Banderas se indigna, otra vez, tras la publicación de la lista de morosos de Hacienda y la confusión en algunos medios

Cabreo en redes sociales de Antonio Banderas tras la publicación de la lista de morosos de Hacienda. El actor malagueño ha mostrado su enfado porque muchos medio de comunicación han confundido a su hermano con una persona que sale en la lista y que tiene un nombre más o menos parecido.

"Hola amigos. Por tercer año consecutivo una cantidad preocupante de medios de comunicación confunden la identidad de mi hermano, cuyo nombre es Francisco Javier Domínguez Bandera, con una persona que ocupa la lista de morosos, y cuyo nombre comparte una cierta (mas bien lejana) similitud con el nombre de mi hermano", ha denunciado el actor.

Ha incidido que van tres años aguantando "el descrédito" producido por lo que llama un "error periodístico continuado en el tiempo".

"Aparte de rectificar el error, lo cual algunas publicaciones ya han hecho y por ello mostramos nuestro agradecimiento, no estaría de más el que se apuntaran el nombre correcto de mi hermano para el año que viene. Ea, un besito a todos", ha sentenciado en un comunicado el actor.

Ónega, también cabreada

La Sonsoles Ónega ha mostrado su cabreo en su programa de Antena 3 con el hecho de que el Gobierno de España publique una lista de morosos donde, como ha denunciado, salen personas "que no le sale del moño pagar a Hacienda y otros que están en plenos procesos judiciales, en pleitos con Hacienda".

"A partir de ahí, señores de Hacienda, los que tengan un pleito con Hacienda tengan la decencia de sacarlo de la lista de morosos", ha señalado la presentadora ante el aplauso de las allí presentes.

Ha lamentado Ónega que Hacienda meta a todos en esa misma lista: "En la lista de morosos, como la llaman, que a mi me parece, insisto, una vergüenza. Desde el año 18 que hago programas de televisión llevo pidiendo la lista de violadores y maltratadores condenados para saber con quién nos la jugamos las mujeres".