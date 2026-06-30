Le dicen a Xabier Fortes que defiende al PSOE en TVE y su réplica aún resuena: "No cité el caso Zapatero pero sí otros"

Xabier Fortes, presentador del programa nocturno del Canal 24 Horas de RTVE, se ha defendido en redes sociales de aquellos que lo acusan de proteger al PSOE desde su posición.

"Fortes a capa y espada defendiendo al PSOE. Ni lo disimula Joaquim Bosch se lo está dejando claro: "Sobre Zapatero hay indicios". Gracias magistrado por defender a @VickyRosell y dejar claro el lawfare contra Podemos", ha dicho una usuaria en X citando al presentador, que no se ha podido contener.

"Hacía ya unas semanas que no dejabas tan clara tu estulticia, como por ejemplo aquella vez que me acusaste de vetar a un tertuliano y fue él mismo el que te dejó en ridículo negándolo en esta red social", ha señalado Fortes.

Y ha proseguido mencionando a Podemos, partido con el que suele tener problemas en redes sociales: "Hoy vuelves con tu obsesión enfermiza conmigo. No cité el caso Zapatero pero sí otros en los que muchos analistas critican la instrucción judicial como lawfare. También hablé de todos los casos abiertos contra Podemos y que quedaron en nada (una formación libre de cualquier sospecha por tanto de corrupción hasta el momento, que no te enteras, contreras)".

Por último ha señalado, en respuesta a esta usuaria, que hay gente obsesionada "con atacar más al PSOE que a la derecha y la ultraderecha".

La preocupación de Bosch

En esa entrevista al juez Bosch que le citan a Fortes, el magistrado dejó frases preocupantes: "Si lo vemos desde la perspectiva de la corrupción política exteriorizada judicialmente estamos en los niveles más elevados de la Unión Europea y solo tenemos que ver los datos".

"Hemos tenido en los últimos años a presidentes autonómicos, consejeros autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales y de manera muy repartida. Hay en Madrid, Valencia, Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias, Andalucía y Galicia. Esos niveles son poco visibles en otros países europeos", ha afirmado sobre la situación política de España.