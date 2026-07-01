La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimite de sus cargos y abandona el partido

La actual co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado este miércoles que deja todos sus cargos y abandona el partido después de no presentar una candidatura propia para el proceso de renovación de la dirección, cuyo plazo terminaba ayer. "Hoy presento mi dimisión como co-coordinadora, de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo desde hoy mi militancia en esta organización" ha dicho.

En una rueda de prensa desde la sede del partido, Hernández ha asegurado que no está dando un paso atrás, pero tampoco quiere dar "un paso en falso". "Yo hoy abandono Sumar, pero no abandono la política. Ayudaré desde donde pueda para la recomposición a fondo de un espacio de izquierdas y progresista en nuestro país", ha dicho.

Además, Hernández ha pedido perdón a los votantes de Sumar "si no hemos estado a la altura de sus expectativas" y ha agradecido a los compañeros que le han acompañado durante estos meses al frente de la organización política.

Lara Hernández asumió hace algo más de un año la co-coordinación de Sumar junto a Carlos Martínez después de que Yolanda Díaz presentara su dimisión tras los malos resultados en las elecciones europeas de 2024. En las últimas semanas, sin embargo, ha recibido fuertes críticas por parte de dirigentes que también han abandonado recientemente el partido, como la secretaria de organización, Laura Moreno. Ésta, en una carta difundida por los medios de comunicación, habló de una investigación interna por "comportamientos preocupantes" de Lara Hernández hacia algunos trabajadores.

Un expediente que, según ha anunciado la propia co-coordinadora, ha sido finalmente archivado después de que los trabajadores supuestamente afectados no hayan ratificado la denuncia. "Mentiras" e "injurias" que, según Hernández, han formado parte de una "campaña de desprestigio" contra ella y que ahora se plantea llevar a los tribunales. "Llevo cuatro meses pasándolo mal. Pero no necesito ningún respaldo ni disculpas. Yo vengo a ayudar a que este espacio político salga más fortalecido", ha dicho.

La nueva dirección de Sumar recaerá ahora en la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que encabezan la única candidatura presentada para la nueva andadura del partido.