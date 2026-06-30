El chef José Andrés habla de la situación actual de España y pone a dos políticos como ejemplo: Aznar y Pablo Casado

El chef José Andrés ha sido distinguido con el premio Vanity Fair Personaje del Año 2026, que le será entregado este martes 30 de junio en una noche que cerrará con Pablo Motos en El Hormiguero.

En la entrevista que acompaña al premio, el cocinero —premio princesa de Asturias de la Concordia por su labor con la ONG World Central Kitchen— ha hablado de la situación política tanto de Estados Unidos, donde llegó hace 33 años, como de España, donde sigue teniendo sus raíces.

El periodista Alberto Moreno le recuerda que él se ofreció hace unos años — fue en 2022 pero parece que hayan pasado 10 años— a mediar entre el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, y Pedro Sánchez.

Casado y Aznar, ejemplos

"Usted llegó a ofrecerse a mediar entre Casado y Sánchez. Casado se fue porque se enconó mucho la conversación política y parece que no hemos mejorado mucho, ¿no?", dice el periodista.

En su respuesta, el cocinero pone de ejemplo a dos políticos: Pablo Casado y el expresidente José María Aznar. Del primero dice que fue "muy digno" lo que hizo en aquel momento y del segundo, lo mismo: "Dijo que iba a estar ocho años, lo cumplió y se fue".

"Lo criticarán o no, pero creo que también fue muy digno lo que hizo el presidente Aznar en su momento. Dijo que iba a estar ocho años, lo cumplió y se fue", señala concretamente el cocinero.

Sobre la situación política de España en la actualidad, el chef echa de menos "un punto de encuentro" donde los partidos políticos acepten ideas de otros partidos políticos, aunque tengan siglas distintas.

Reivindica la Transición

"España ha sido estudiada como un ejemplo de pragmatismo y moderación en un momento que podía haber sido muy complicado como fue la Transición. Durante aquel proceso, los que negociaron guardaron sus peores demonios y mostraron sus mejores ángeles", señala sobre este mitificado periodo histórico.

Por último, comenta que se siente orgulloso e identificado con el país: "España, para mí, lo es todo y lo vale todo. Mi país me ha dado mucho y me siento muy identificado con él. Y lo digo muy orgulloso como alguien que ha votado al PP y que ha votado al PSOE".