Mercadona invierte más de 8 millones de euros en abrir su 'Tienda 9' en estas tres ciudades

Mercadona sigue tratando de mejorar la experiencia de los consumidores en sus supermercados. El modelo 'Tienda 9', que pretende llegar a 59 establecimientos en 2026, ha aterrizado en tres nuevas ciudades en los últimos días. Esto ha supuesto una inversión de más de 8 millones de euros para la cadena de Juan Roig.

Este nuevo formato dispone de más espacios para productos frescos, y también pretende agrupar de manera más clara otros artículos, por ejemplo, colocar juntos los refrigerados y congelados.

Otro detalle relevante de 'Tienda 9' es optimizar los procesos de corte, cocción y envasado, que se unifican en una zona de Obrador Central. Y hay un mayor espacio para la sección de comida preparada, uno de los éxitos recientes de Mercadona.

Cada vez son más los supermercados que cuentan con este modelo. Hace un par de semanas llegó a Canarias, Murcia y Lleida, y ahora lo hace a otras tres localidades.

Las ciudades a las que acaba de llegar 'Tienda 9'

Segovia, Salamanca y Narón son las últimas ciudades en las que ha aterrizado 'Tienda 9'. Para ello, Mercadona ha invertido 8,3 millones de euros.

Segovia: está situado en la calle Baltasar Gracián, 4. Este Mercadona tiene una superficie de 1.760 m² y se ha llevado a cabo una reorganización del espacio para que la experiencia resulte más cómoda. Ha costado 2,1 millones de euros.

está situado en la calle Baltasar Gracián, 4. Este Mercadona tiene una superficie de 1.760 m² y se ha llevado a cabo una reorganización del espacio para que la experiencia resulte más cómoda. Ha costado 2,1 millones de euros. Salamanca: la nueva 'Tienda 9' se encuentra en el Mercadona del Paseo de Canalejas, 85. Tiene 1.505 m² y pretende dar más presencia a los productos frescos. La empresa ha movilizado 3,8 millones de euros para esta obra.

la nueva 'Tienda 9' se encuentra en el Mercadona del Paseo de Canalejas, 85. Tiene 1.505 m² y pretende dar más presencia a los productos frescos. La empresa ha movilizado 3,8 millones de euros para esta obra. Narón: se trata de la primera 'Tienda 9' en Galicia. Está en Narón (A Coruña), en la avenida do Mar, 102. Al igual que el resto de establecimientos de este modelo, quiere dar más protagonismo a los productos frescos y que la experiencia de compra sea más ágil y sencilla. Ha costado 2,4 millones de euros.

A lo largo del verano se esperan nuevas aperturas. La inversión total en 2026 va a ser de 3.700 millones de euros. Esto demuestra que 'Tienda 9' es una de las grandes apuestas de Mercadona para seguir creciendo.