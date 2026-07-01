Recuperan lo que dijo en 2023 Ester Muñoz sobre lo que es ahora la Ley de Nietos: "No aguantan una hemeroteca"

Quién iba a decir que a principios de julio el PP y Vox iban a estar enredados en una polémica por aquellos hijos y nietos de españoles que viven fuera de España y que, con la Ley de Nietos, podrán optar a la nacionalidad española.

El líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de implementar una suerte de "ingeniería electoral" para "fabricar votantes" por la aplicación esta ley que lleva en vigor cuatro años.

Algo que, por ejemplo, el politólogo Pablo Simón niega que pueda darse ya que, por ejemplo, la gente no vota en masa a un partido porque los ciudadanos de Argentina, Venezuela y Cuba no son masas homogéneas.

Ahora, en redes, se ha recuperado lo que dijo la diputada del PP y actual portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, en el Senado en el año 2023 sobre este mismo asunto. Ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que ha recordado en sus redes esto.

"Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciuadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio. Ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española", dijo entonces Muñoz.

"Oscar Puente debería preguntarle a su hermana por qué lo que yo defiendo en 2018 no se parece en nada a lo que el gobierno modificó vía Instrucción en contra de la voluntad del parlamento en Octubre de 2022. Una pista… la clave está en 'el exilio'. De nuevo propaganda y manipulación", se ha defendido Muñoz en respuesta a Puente.

"Gracias por la pista, Ester. Hemos ido al BOE… y sí, ahí está la referencia al exilio, que coincide esencialmente con la enmienda que presentó tu partido. Ahora, ¿nos explicas tú por qué Feijóo defendía una ley de nietos en 2022, la llevaba en el programa de 2023 y en 2026 la llama 'ingeniería electoral'?", ha respondido Puente a Muñoz.