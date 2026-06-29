Óscar Puente, 57 años, ministro de Transportes, sobre la propuesta electoral de Feijóo: "Es el caos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado la sorpresa este lunes. Durante una entrevista en esRadio, el líder de la oposición ha deslizado la idea de una "reforma electoral" para que el partido que gane las elecciones obtenga un "plus de diputados" que le facilite la gobernabilidad. "Me gustaría tener una reforma en profundidad, pero con este partido sanchista es imposible"; ha apuntado. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se ha podido contener. Tampoco es la primera vez.

"Ayer le hace guiñitos a Junts y hoy sale con esto. Es el caos", ha escrito el ministro Puente en su cuenta en la red social X. Puente hace referencia a las palabras que también sorprendieron de Feijóo este domingo, cuando intervino en el Congreso del PP catalán y dijo que "como la mayoría de los catalanes" ellos "también" quieren "pasar página" sobre el procés. Precisamente eso ha llevado al PSC a retar a Feijóo este lunes a retirar los recursos que el PP interpuso sobre la ley de amnistía.

La entrevista de Feijóo este lunes en esRadio ha dado bastante que sí y está siendo muy comentada en los mentideros políticos del país. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención la rescata precisamente el ministro Óscar Puente, que da cuenta de los cambios de tono y postura que está protagonizando Núñez Feijóo, que ha pasado a hacer propuestas concretas y reformas que parecían enterradas desde hacía ya tiempo.

En su entrevista, el líder de la oposición planteaba adoptar una medida como la que ya existe en países como Grecia. Este sistema es conocido como el de "proporcionalidad reforzada" y permite a los partidos con más votos conseguir más representación de la que se trasladaría con el sistema vigente. Por ejemplo, si se supera el 25% de los votos; 20 diputados más. Si se supera el 40% de los sufragios, 40 escaños más.

Todo esto sucede en un país, Grecia, que tiene un parlamento con 300 asientos, mientras que el Congreso español tiene 350. No es el único comentario que el ministro ha hecho de las últimas propuestas del PP. También ha compartido publicaciones en redes sobre la propuesta de reforma de la ley de nietos que ha planteado también el PP. Pero el exalcalde de Valladolid se mantiene en sus trece: "Es el caos".