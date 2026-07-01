Eurovisión da luz verde a la participación de Canadá tras el descalabro de audiencias de su última edición

Eurovisión ha anunciado este miércoles que Canadá podrá competir en el festival del próximo año, disputándose el preciado micrófono de cristal en las mismas condiciones que el resto de países.

Según un comunicado publicado por la organización, la televisión pública CBC/Radio-Canada se convirtió la semana pasada en miembro de pleno derecho de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ente organizador del certamen. "Además de los numerosos beneficios y oportunidades que esto ofrece a la emisora pública nacional de Canadá, que ha sido miembro asociado de la UER desde 1950, la membresía plena significa que CBC/Radio-Canada ahora puede participar en el Festival de Eurovisión", señala la nota.

Con este anuncio, Canadá se une a la lista de países fuera del espacio europeo que han participado al menos una vez en Eurovisión. Entre ellos, Australia, que debutó en el año 2015 y que, desde entonces, lleva concurriendo de forma ininterrumpida en el certamen.

Canadá debutará en el festival que se celebrará en Bulgaria en mayo del año que viene, después de la victoria de la cantante búlgara Dara con la canción "Bangaranga" en la edición que tuvo lugar en Viena (Austria) hace dos meses. Canadá competirá desde las semifinales y, en caso de ganar, tendrá derecho a ser sede del concurso al año siguiente.

El anuncio de esta incorporación se produce después de que el último festival sufriera un descalabro de audiencias tras la retirada de cinco países, entre ellos, España, por la presencia de Israel en el concurso. Los datos recopilados detallan que el programa perdió 35 millones en toda su audiencia global, un 21% menos que la cosechada en 2024.

Para frenar la sangría de participantes, la UER optó por 'recuperar' a viejas participantes. Fueron los casos de Moldavia, Rumanía y Bulgaria, que lograron este año buenas posiciones en su retorno al concurso. Ahora, la organización amplía la nómina de países en competición con la incorporación de Canadá.

A lo largo de la historia del concurso, varios cantantes de nacionalidad canadiense han competido en Eurovisión representando a otro país. Entre ellos destaca Celine Dion, que ganó el festival en 1988 bajo bandera suiza con la canción Ne partez pas sans moi.