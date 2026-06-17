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Vídeo en directo: Messi y Mbappé lanzan a Argentina y Francia | Fútbol Chapa | EL PAÍS

Manuel Jabois, Rafa Cabeleira y Ladislao J. Moñino analizan los estrenos con victoria de Francia y Argentina frente a Senegal y Argelia. La jornada deja dos nombres propios: Messi, que iguala a Klose como máximo goleador de los Mundiales, con 16 dianas, y Mbappé, que con una doblete certificó el potencial en ataque del equipo de Deschamps. Además, la última hora de la selección española y la previa del Inglaterra-Croacia y Portugal-Congo.

Redacción HuffPost
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