Vídeo en directo: Messi y Mbappé lanzan a Argentina y Francia | Fútbol Chapa | EL PAÍS
Manuel Jabois, Rafa Cabeleira y Ladislao J. Moñino analizan los estrenos con victoria de Francia y Argentina frente a Senegal y Argelia. La jornada deja dos nombres propios: Messi, que iguala a Klose como máximo goleador de los Mundiales, con 16 dianas, y Mbappé, que con una doblete certificó el potencial en ataque del equipo de Deschamps. Además, la última hora de la selección española y la previa del Inglaterra-Croacia y Portugal-Congo.
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