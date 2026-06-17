Última hora de Zapatero en la Audiencia Nacional, en directo: la declaración del expresidente, minuto a minuto
Rodríguez Zapatero comenzó a declarar ante el juez Calama a las 09:12 horas de este miércoles.
Los abogados presentes durante la declaración de Rodríguez Zapatero, que comenzó hace ya 50 minutos, han tenido que entregar sus teléfonos móviles para acceder a la sala.
Lo que trascienda en las próximas horas serán recapitulaciones y apuntes: no imágenes o audios.
El expresidente del Gobierno comenzó a declarar ante el juez Calama al filo de las 9:12 horas, apenas veinte minutos después de llegar a la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid.
No hay una hora fija para conocer cuándo terminará su declaración, aunque se espera que se prolongue en buena parte de la mañana. Las razones son varias: por un lado, la extensa documentación que ya aglutina la causa. Por el otro, las pesquisas en torno a las joyas que afloraron en su caja fuerte valoradas en más de un millón de euros.
Cientos de periodistas han aguardado apostados detrás de las vallas que bordean el recinto de la sede de la Audiencia Nacional la llegada del primer expresidente del Gobierno en España en tener que declarar como imputado en un ambiente amenizado también por un cuarteto de cuerda y consignas desde un megáfono.
Un día histórico aderezado también por la expectación mediática (con las entradas de los reporteros en sus respectivos programas narrando el momento) y la férrea vigilancia policial alrededor del tribunal y la mítica calle de Génova, en la que cada pocos minutos asoma una camioneta de la asociación Hazte Oír, acusación popular en la causa Plus Ultra por la que Zapatero viene a declarar.
El vehículo de la asociación circula con una pantalla en la que aparece el expresidente con su característico gesto del dedo curvado en la ceja y un dibujo de un avión de Plus Ultra arrojando billetes, haciendo alusión al "rescate" de 53 millones de euros, y que después cambia a otra imagen en la que figura también Zapatero junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta frase: No es fango, es corrupción.
El diputado del PP Juan Bravo le ha espetado al vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo una pregunta: "De inspector de Hacienda a técnico comercial: ¿usted ve normal que el señor Zapatero no declarara sus joyas?".
A ello, Carlos Cuerpo ha esquivado la pregunta: "Señor Bravo, de técnico comercial a inspector de Hacienda, su pregunta era: ¿este Gobierno piensa en las familias españolas? Le responderé a ella: todas las actuaciones de este Gobierno están enfocadas a reforzar el estado de bienestar".
Juan Bravo ha reprochado a Cuerpo que esquivara la pregunta: "Quien calla, otorga".
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha comenzado a declarar a las 09:12 horas en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.
La comparecencia del también ex secretario general del PSOE ante el juez José Luis Calama ha arrancado a las 09:12 horas, tras acceder a la sede judicial a pie por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, después de que un coche le dejase en las inmediaciones del edificio, como había solicitado Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad.
Minutos después de la llegada de Zapatero a la Audiencia Nacional, varias personas han desplegado una lona en la que se lee "Criminales" con las figuras de Nicolás Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.
"Estamos nadando el último largo de la legislatura", le ha espetado la diputada Maribel Vaquero.
"Las elecciones se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 con respecto a 2018. Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente es un mejor país en términos de crecimiento de empleo y de reducción de la desigualdad", le ha espetado Sánchez a Feijóo.
Lo aprobará el Consejo de Ministros a finales de junio, según ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El líder de la oposición, el popular Núñez Feijóo, ha criticado a Sánchez después de que la Mesa del Congreso impidiese este martes que se voten las enmiendas de PP y Junts para reclamar un adelanto electoral. "Amordaza al Parlamento, usted no es un demócrata".
"En este instante, un expresidente, por primera vez, está ante un juez acusado por graves delitos de corrupción. Ese que para ustedes es su faro moral. ¿El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta?", le ha espetado también.
Feijóo ha criticado que Sánchez "repita el mismo guion": "Primero el bulo, después la conspiración y cuando no hay escapatoria es que es alguien que actuaba por su cuenta. Las cloacas las pagaba su partido, las dirigía su número dos, y el objetivo era defender a P.S., y usted no se enteraba de nada. Cada día sus argumentarios son más ridículos".
En cuestión de unos minutos el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, interpelará al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El expresidente del Gobierno ha llegado a las 08:49 a la Audiencia Nacional. EFE informa de que Rodríguez Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama.
El expresidente, con un traje azul, ha saludado a los periodistas antes de subir las escales de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Poco antes ha llegado su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena.
El pasado 19 de mayo, apenas unas horas después de que trascendiera su imputación y comenzaran los registros policiales de su despacho en Ferraz y de la empresa de sus hijas, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, publicó un vídeo en el que defendía que toda su actividad siempre se había desarrollado "con absoluto respeto a la legalidad".
"Lo reafirmo con toda la contundencia", dijo entonces. En unos minutos sabremos más de su estrategia de defensa en su declaración ante el juez Calama en la Audiencia Nacional.
El origen de todo estaría, recuerda El HuffPost aquí, en si Zapatero intermedió de alguna manera, aprovechando su condición de expresidente, para favorecer el rescate de Plus Ultra. ¿Trató este tema con algún miembro del Gobierno o de la SEPI de cara a la decisión que se tomó posteriormente en el Consejo de Ministros? ¿Preguntó específicamente sobre este asunto a José Luis Ábalos o José Luis Escrivá, como deslizan algunos de los mensajes? En el vídeo en el que habló tras su imputación, Zapatero negó cualquier intervención suya al respecto.
Lo que figura en el auto de imputación de Rodríguez Zapatero que firmaba a mediados de mayo el juez Calama son un sinfín de conversaciones de WhatsApp de los implicados en la presunta trama de Plus Ultra, pero en ellas solo hay referencias más o menos veladas al expresidente: él nunca interviene en las conversaciones.
"Nuestro pana Zapatero", "yo busco como llegarle a ZP", son algunas de las referencias que aparecen en los mensajes intervenidos. Aquí puedes leer con todo detalle qué aparecen en esas conversaciones.
Sin embargo, una cosa que también se destaca en esta jornada de declaración es que el juez que investiga a Zapatero pide a EEUU usar como prueba los mensajes que le valieron su imputación. Esos mensajes ya los tenía en su poder EEUU en 2021, bajo la Administración Biden, pero no se enviaron a España hasta años después, bajo la Administración Trump.
Llegan las primeras imágenes de la Audiencia Nacional este miércoles. Varios agentes de la Policía Nacional a las puertas de su sede este miércoles. José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones. Imagen de Daniel Gómez (EFE).
La declaración de Zapatero (que comparecerá a partir de las 9:00 en la Audiencia Nacional) es la enésima puntilla a una semana que para el Gobierno se ha convertido en un Via Crucis tras la visita del papa: el lunes, la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tuvo que acudir a la audiencia preliminar con el juez Peinado. Ayer martes fue el turno de que compareciera la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado. Lo hizo para aclarar las supuestas reuniones que mantuvo con la autoproclamada fontanera del PSOE, Leire Díez.
A partir de las 9:00, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le interrogará también sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de la declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar.
El portavoz oficioso de Rodríguez Zapatero durante estas semanas en los medios deslizó la idea de que aquellas joyas no eran las de "Sissi Emperatriz" y que su valoración se calculaba entre 30.000 y 50.000 euros. Cuando trascendió que en realidad su valor monetario era mucho mayor, este portavoz, Luis Arroyo, pidió disculpas en su propio nombre. "Él [Zapatero] dará explicaciones ante el juez, también sobre eso", dijo entonces.
Es la primera vez que un expresidente del Gobierno declara como imputado. Lo hace sospechoso de varios delitos: posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. También por el hallazgo de unas joyas en la caja fuerte de su despacho: delito fiscal y contrabando.
Mi compañero Javier Escartín responde a todas las preguntas que puedas tener sobre el caso y la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional esta mañana: puedes pinchar aquí para leer su tema.
¡Buenos días! Aquí Alberto R. Aguiar. Hoy en El HuffPost seguiremos minuto a minuto la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional. El exdirigente socialista está llamado a declarar ante el juez Calama para aclarar su participación en el caso Plus Ultra y en el rescate de la aerolínea por parte de la SEPI. También para hablar del origen de las joyas encontradas en su caja fuerte durante el registro policial de su oficina en calle Ferraz.
El expresidente llegará a la Audiencia Nacional de la madrileña calle Génova en coche, en el que accederá al recinto.