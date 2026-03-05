La Aemet confirma la alerta amarilla por nieve y temporal marítimo en estas comunidades autónomas

La primavera meteorológica ha arrancado con fuerza en España. Tras varias semanas de sol y temperaturas agradables en gran parte de la península, el tiempo ha dado un giro en forma de lluvia, nieve y posibles fenómenos costeros. Esto ha obligado a la Aemet a activar la alerta amarilla en siete comunidades autónomas.

La borrasca Regina ha quedado atrás, repartiendo más de 100 litros en buena parte del país y causando episodios de polvo en suspensión. Pero esto no significa que regrese el buen tiempo, al contrario: vuelve la inestabilidad atmosférica.

Algunos de estos fenómenos pueden ser destacables, por eso la Aemet ha decretado la alerta amarilla en las siguientes comunidades autónomas:

Andalucía: temporal marítimo.

temporal marítimo. Asturias, Baleares y Cataluña: lluvia y fenómenos costeros.

lluvia y fenómenos costeros. Castilla y León: nieve.

nieve. Galicia : temporal marítimo.

: temporal marítimo. Comunidad Valenciana: lluvias.

Se espera que los acumulados sean más importantes en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias. También puede haber tormentas en Baleares.

Una de las provincias más afectadas será la de Castellón, donde los acumulados pueden superar los 60 litros por metro cuadrado. La Aemet también pronostica más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos de Asturias.

En cuanto al temporal marítimo, se dejará notar especialmente en Galicia, donde las olas alcanzarán los 5 metros. La Aemet señala lo mismo para el litoral asturiano.

Tampoco hay que perder de vista la nieve, ya que se van a acumular más de 5 centímetros en 24 horas en la cordillera cantábrica de León y en la comarca de Sanabria (Zamora).

Así está siendo el año récord de lluvias en España

La inestabilidad atmosférica ha sido protagonista en los primeros meses del año. El paso de varias borrascas atlánticas ha dejado acumulados importantes en buena parte de la península.

Este mes de enero ha sido el más lluvioso en el último cuarto de siglo, según los datos de la Aemet. Las precipitaciones alcanzaron los 119mm, un 85% por encima del promedio en el período 1991-2020. Desde 2001 no había un enero tan lluvioso.

Contando el mes de febrero, en la península se han acumulado 234 litros por metro cuadrado. Esto es el doble de la media en los dos primeros meses del año.

Las precipitaciones han sido muy positivas para que varias zonas dejen atrás el período de sequía. Uno de los casos más significativos es el de la Cuenca del Guadalquivir, que se encuentra al 81% de su capacidad. El año pasado en estas fechas se encontraba en el 40%, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La Aemet también ha publicado sus previsiones para la primavera. La probabilidad de que las temperaturas sean más cálidas de lo normal es muy alta (entre el 60% y el 70%). Sin embargo, a estas alturas no existe una predicción muy clara sobre las precipitaciones: hay un 33% de posibilidades para cada escenario, es decir, que las lluvias estén por encima o por debajo de lo normal, o que se mantenga en la media de los últimos años.