¿Y tú qué miras? Con Asier Etxeandia: "Mi sueño sería poder autocrear sin necesidad de que me digan lo que tengo que hacer"
El actor Asier Etxeandia que estrenó hace unos meses el largometraje 'Frontera' y que actualmente está en cartela con la película 'La cena', se reúnen con Mariola Cubells para hablar de televisión, de todos los programas que le han ido acompañando desde pequeño y del audiovisual que le ha ido formando hasta la actualidad. Así, a través del cuestionario de '¿Y tú qué miras?', viajarán por todo ese contenido que tanta presencia ha tenido a lo largo de sus vidas.
