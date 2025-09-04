20 segundos le han bastado a Silvia Intxaurrondo para dejar clara su posición sobre las protestas de La Vuelta

El matiz de la presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, durante una entrevista con el director técnico de La Vuelta ciclista a España, Kiko García, no ha pasado desapercibido para nadie, dejando muy clara la posición de la periodista acerca de las protestas que se están viviendo en la competición a causa de la participación del equipo israelí.

En concreto, Intxaurrondo ha entrevistado al director técnico, preguntándole sobre su opinión sobre las protestas ocasionadas estos días durante la undécima etapa de la competición y sobre si se están planteando medidas al respecto.

Después de que el director técnico de La Vuelta manifestase su preocupación por la magnitud y la "violencia" de las protestas, la periodista ha acabado la entrevista destacando un detalle importante.

"Claro, la violencia no es la protesta. La violencia es el genocidio contra el que están protestando en Bilbao ayer y contra el que van a protestar hoy en La Vuelta a su paso por Cantabria y mañana en La Vuelta a su paso por Asturias", ha aseverado la presentadora.

Tras finalizar su comentario, la periodista se ha despedido de García, quien no ha añadido nada al alegato de la presentadora, y con cara de pasmo, se ha despedido con un escueto: "Muchas gracias".

Una expresión facial que no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde ha habido múltiples comentarios, como este del usuario de X (@carlosmeixidefl): "El repaso que Silvia Intxaurrondo acaba de darle al director técnico de La Vuelta. La cara del tipo en la despedida es un poema".

Una polémica que está a la orden del día, y por la que otras personalidades han decidido compartir su opinión, como es el caso del periodista Juanma Castaño en El Partidazo de la Cope.