A muchos les ha sorprendido lo que ha dicho César Vidal sobre Zapatero

Este martes el mundo socialista ha vuelto a recibir una de esas noticias que va a la línea de flotación del partido: el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero ha sido imputado en el caso Plus Ultra.

El juez José Luis Calama dice que Zapatero es considerado el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el que el objetivo final "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Las reacciones no se han hecho esperar y si muchos, a primera hora, dijeron que podría haber "lawfare", poco después cambiaron de versión al leer el auto. Una de las opiniones que más ha llamado la atención recientemente, por el lado del tablero mediático en el que está ubicado, es la del periodista César Vidal.

"He leído el auto de Zapatero con enorme interés. Está prendido con alfileres y no será porque el personaje me sea simpático- ni yo a él- pero, salvo que aparezcan indicios más sólidos no se sostiene en pie", ha escrito Vidal, pareja profesional durante años con Federico Jiménez Losantos.

Un usuario le responde: "Esto es como lo de Begoña y el hermano de Sánchez: todo el mundo sabe que son culpables pero no sabemos si por algún tecnicismo legal se irán de rositas".

A lo que Vidal dice: "Esto está muchísimo menos claro".

¿Y qué pasa ahora con el expresidente? ¿Puede entrar ya en prisión? El magistrado y experto en cooperación judicial internacional Ignacio González Vega ha afirmado en La noche en 24 Horas que el 2 de junio, día en que declara Zapatero, puede se clave.

Esta declaración "es fundamental porque le da en primer lugar la posibilidad de explicarse ante el juez" en palabras de González Vega.

El magistrado señala que "es probable que haya alguna acusación que pida la más gravosa, que es la prisión provisional hasta otras menos gravosas" y que "en todo caso, el juez debe de adoptar, si es que decide hacerlo, alguna medida".