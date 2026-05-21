Amaia se sincera sobre los cánones actuales: "Se está poniendo de moda estar demasiado delgada"

Amaia Romero es una de las mujeres del momento. Después de su sorprendente Tiny Desk, donde se dio a conocer también al público internacional tocando una "flauta-silla", Romero ha estado en el festival de Cannes presentando Amarga Navidad, la cinta de Pedro Almodóvar donde hace una breve intervención cantando una canción de Chavela Vargas.

La de Pamplona acaparó todas las miradas con su look pero, sobre todo, por su interpretación del tango Volver de Carlos Gardel. Ahora ha concedido una entrevista con la revista Elle con motivo de ser también embajadora de la firma española Tous, donde se ha sincerado sobre sus manías, sobre cómo ve los cánones estético actuales y de sus propias inseguridades.

"Soy muy perfeccionista y eso me lleva a serlo conmigo misma", apunta en su charla con la revista, donde admite que ahora mismo está en una época con la "autoestima más baja".

"Parece que de nuevo se está poniendo de moda estar demasiado delgada, y me miro al espejo y me da rabia, es algo irracional. Y a mí me gusta comer. Es uno de los grandes placeres", señala.

Lo cierto es que, tal y como se puede ver en las alfombras rojas y pasarelas, los cuerpos extremadamente delgados están volviendo a la palestra, además, tal y como se recogía en este reportaje de Uxía Prieto en El HuffPost, bajo unos valores de "salud" y "autocuidado" que no existían en otra época como los años 90.

De tener claro que iba a ser "chica Almodóvar" a sus manías

Con respecto a su faceta interpretativa, que ya comenzó en La Mesías (Movistar +) de la mano de Los Javis, Romero bromea en su entrevista con que "esperaba" formar parte del cine de Almodóvar mucho antes de que llegase la propuesta. De ahí que contase en más de una ocasión que quería llegar a grabar con él.

"Desde pequeña siempre he querido ser cantante y en el fondo sabía que lo sería, por eso estaba tranquila. Como lo de Almodóvar, es algo que esperaba... [...] Es como que tenía la certeza de que me dedicaría a esto, y eso que me considero una persona bastante insegura, a nivel social", relata a Elle.

Aunque le quita hierro al término de "chica Almodóvar" asegurando que "ha trascendido tanto que es algo así como una característica que puede tener cualquiera". Lo que no ha cambiado a pesar de su éxito y su paso por OT 2017 son sus manías.

"Si viajo en pasillo en un avión, paso todo el vuelo nerviosa, igual que si no voy en el asiento de detrás del conductor en un coche", recuerda, aunque admite que su manía "más loca" es que" el volumen de la tele tiene que estar en un número par. "En el 12, por ejemplo, si alguien lo sube al 15 o al 17, me pongo realmente tensa, aunque el cinco me vale, porque lo veo sinónimo de equilibrio", detalla.