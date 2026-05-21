Jesús Vázquez luce una pulsera con la bandera de España, le preguntan por ella y su explicación merece la pena escucharla

El presentador de televisión Jesús Vázquez ha sido uno de los entrevistados, junto al cantante Manuel Carrasco, en el programa de este miércoles de La noche de Aimar, el espacio que tiene el comunicador de la Cadena Ser Aimar Bretos en laSexta.

Durante la conversación, el periodista se ha dado cuenta que Vázquez lucía una pulsera con la bandera de España en su muñeca derecha, algo que le ha llamado la atención y por lo que ha decidido preguntarle.

"He empezado a ponérmela hace poco porque me siento muy orgulloso de ser español. No me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos", ha asegurado el que es uno de los rostros televisivos más famosos y con una mayor trayectoria.

Además, ha comenzado a enumerar aspectos que le gustan: "Soy una persona progresista y me encanta la España que tenemos ahora, la de los derechos, de que me pueda casar, de la riqueza, de la diversidad, de la multiculturalidad y la acoge a los que viene sin prioridades, nacionales ni nada. Aquí todo el mundo es bien acogido y todo el mundo tiene los mismos derechos si trabaja, paga y cotiza a la seguridad social".

"Todo el mundo tiene derechos. España, con su Constitución, los garantiza y me encanta la España que ha llegado a tener los 22 millones de afiliados, que todo el mundo decía que el día que se llegara a esa cifra significaría que España es un gran país y ya hemos llegado. No quiero que nadie me quite el orgullo de ser español", ha sentenciado.

Vázquez, sobre la prioridad nacional

Vázquez también ha opinado sobre la famosa prioridad nacional que ha implantado Vox en Gobiernos como el de Extremadura y Aragón: "Es mentira, la Constitución tumba ese bulo".

"No es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad que en la seguridad social se atienda antes a unos que a otros y tampoco es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan", ha llegado a apuntar.

Además, ha terminado reivindicando que "hay que defender la verdad y los datos porque el 85% de los que reciben el Ingreso Mínimo Vital son españoles y en Extremadura llega al 93%, mientras que el resto son personas que vienen de fuera a trabajar y si necesitan ayuda se les da".